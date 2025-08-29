MM Stoica, ironic după ce a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League: „Danke Jurgen”

FCSB s-a calificat în faza ligii din Europa League, în urma victoriei cu 3-0 în fața lui Aberdeen (5-2 la general).

Campioana României va juca în faza principală din Europa League împotriva lui: Feyenoord (H), GNK Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Steaua Roșie Belgrad (A), Young Boys Berna (H), FC Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A).

MM Stoica, ironic după ce a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League

Mihai Stoica a reacționat după tragerea la sorți, care le-a adus „roș-albaștrilor” adversari destul de accesibili.

Președintele consiliului de administrație al FCSB-lui s-a arătat mulțumit de echipele pe care le va înfrunta formația bucureșteană în Europa League, dar nu s-a ferit să fie ironic în stilul caracteristic.

MM Stoica a adăugat în finalul mesajului său „Go Ahead, lads!”, făcând aluzie la echipa Go Ahead Eagles, fromație olandeză.