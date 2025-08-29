MM Stoica, ironic după ce a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League: „Danke Jurgen”

MM Stoica, ironic după ce a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League: „Danke Jurgen"
Mihai Stoica a reacționat imediat după ce FCSB și-a aflat adversarele în Europa League.

FCSB Europa League Mihai Stoica Aberdeen
FCSB s-a calificat în faza ligii din Europa League, în urma victoriei cu 3-0 în fața lui Aberdeen (5-2 la general).

Campioana României va juca în faza principală din Europa League împotriva lui: Feyenoord (H), GNK Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Steaua Roșie Belgrad (A), Young Boys Berna (H), FC Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A).

MM Stoica, ironic după ce a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League

Mihai Stoica a reacționat după tragerea la sorți, care le-a adus „roș-albaștrilor” adversari destul de accesibili.

Președintele consiliului de administrație al FCSB-lui s-a arătat mulțumit de echipele pe care le va înfrunta formația bucureșteană în Europa League, dar nu s-a ferit să fie ironic în stilul caracteristic.

MM Stoica a adăugat în finalul mesajului său „Go Ahead, lads!”, făcând aluzie la echipa Go Ahead Eagles, fromație olandeză.

„Ne vizitează Robin van Persie, revin Fener și Ciro Immobile, mergem pe Marakana și Maksimir… Danke Jurgen!

E marfă și pentru corporatiștii care fac jocuri stupide de cuvinte pe muzică Duran Duran și Right Said Fred.

Go Ahead, lads!”, a scris Mihai Stoica, pe contul oficial de Instagram.

Rezumat FCSB - Aberdeen 3-0

