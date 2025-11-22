Gigi Becali a decis modificarea sistemului de joc, iar Elias Charalambous aliniază un „11” cu patru noutăți față de remiza spectaculoasă de la Sibiu, 3-3 cu Hermannstadt.

Patru schimbări și sistem nou pentru duelul cu Petrolul

Patronul roș-albaștrilor s-a ținut de cuvânt: dispare închizătorul tradițional. În fața apărării vor coborî, pe fază defensivă, Darius Olaru și Florin Tănase, iar linia de mijloc va fi completată de italianul Juri Cisotti, obișnuit cu acest rol la Oțelul.

Din echipa de la Sibiu au ieșit Lukas Zima, Ionuț Cercel, Mihai Lixandru și Mamadou Thiam, iar în locul lor au intrat Ștefan Târnovanu, Pantea, Alex Stoian și Octavian Popescu.

După cum Sport.ro a anunțat în exclusivitate, Alex Stoian va fi titular în atac, în absența lui Daniel Bîrligea, suspendat. Stoian acoperă și regula U21.

Campioana României e pe locul 9, cu 20 de puncte, și are nevoie disperată de victorie pentru a rămâne în lupta pentru play-off. Petrolul vine după cinci meciuri fără înfrângere și poate urca până pe locul 11 dacă pleacă neînvinsă de pe Arena Națională.



FCSB - Petrolul, ora 20:30, echipele de start

Echipele de start: