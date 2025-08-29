Fenerbahce a pierdut calificarea în faza ligii din Champions League, după înfrângerea cu 1-0 cu Benfica, din play-off-ul competiției.

Retrogradat în Europa League, formația de tradiție din Turcia a decis să îl demită pe Jose Mourinho, iar antrenorul portughez nu se va afla pe bancă în meciul cu FCSB.

Posibilii înlocuitori ai lui Jose Mourinho, după decizia luată de Fenerbahce

Antrenorul portughez ar fi reprezentat un punct de referință pentru partida de la București cu echipa din Turcia, dar acum oficialii lui Fenerbahce îi caută înlocuitor lui „The Special One”, iar numele propuse de cotidianul turc Fanatik sunt: Ismail Kartal, Volkan Demirel, Abdullah Avcı și Vincenzo Montella.

Turcii le-au făcut o prezentare pe scurt a fiecăruia dintre cei care ar putea fi pe banca lui Fenerbahce la ora meciului cu FCSB.

„Ismail Kartal, care s-a despărțit de Persepolis la sfârșitul sezonului, a fost antrenorul lui Fenerbahçe înaintea lui Mourinho și a reușit 99 de puncte. Ismail Kartal, care nu antrenează în prezent nicio echipă, este favoritul pentru Fenerbahçe.

Volkan Demirel, unul dintre fotbaliștii legendari ai lui Fenerbahçe, a avut o prestație bună cu Karagümrük și Hatayspor în Super Ligă și a atras atenția. El își părăsise recent postul după ce lucrase la Bodrum FC.

Abdullah Avcı, unul dintre directorii tehnici cu care se întâlnise anterior președintele echipei Fenerbahçe, Ali Koç, a fost anulat din cauza presiunilor fanilor de pe rețelele de socializare.

Unul dintre cei mai noi candidați ai lui Fenerbahce este antrenorul echipei naționale, Vincenzo Montella. Antrenorul italian a mai fost pe agenda lui Fenerbahce.”, au scris turcii.

FCSB va juca în faza principală din Europa League împotriva lui: Feyenoord (H), GNK Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Steaua Roșie Belgrad (A), Young Boys Berna (H), FC Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A).

