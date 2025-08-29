Gigi Becali continuă sărbătoarea începută pe Arena Națională, după calificarea lui FCSB în faza principală Europa League.

Gigi Becali, ironii pentru Rotaru și Șucu

La o zi după meci, patronul de la FCSB și-a ironizat rivalele din Superliga. Universitatea Craiova s-a calificat în faza principală Conference League după ce a trecut de Bașakșehir, însă Becali spune că succesul oltenilor nu se poate compara cu cel obținut de FCSB.

”Este una dintre cele mai frumoase seri, pentru că s-au acumulat două lucruri: problema cu banii de pe urma lui Coman și calificarea. A fost fără emoții: 3-0, fără probleme. Au avut și eliminare. Craiova era deja calificată.

Păi, cum adică? Să fiu eu pe același calapod cu Craiova? Să merg eu în Conference? Păi ce facem, conferințe? Mă duc eu în Conference? Mă ducea în istoria aia mică a lor. Ba! Eu țintesc sus. Cum să fiu pe același calapod cu ei?

N-ai văzut? Pac! Pe mașină sus! Să facă și ei ca mine. Rotaru nu poate… trebuie să ai talent. Trebuie să ai mușchi, eu am muls oi toată viața, am putere! Crezi tu că poate să se urce?”, a transmis Gigi Becali pentru Fanatik.

De altfel, finanțatorul campioanei României a avut înțepături și pentru Rapid, mai exact pentru patronul giuleștenilor, Dan Șucu.

”Pune-l pe Șucu să se urce el pe mașină… dacă n-a muncit, de unde să poată? Trebuie să ai putere să urci pe mașină, să ai elasticitate.

Să se urce pe Rolls Royce! Șucu s-ar putea să poată pentru că are Ford cu benă în spate (n.r. râde). M-am întâlnit cu el… are Ford cu bascultantă în spate. Păi, băi, Dane, tu vrei să te lupți cu mine? Eu merg cu Rolls și tu cu Ford cu benă.

Dacă mi-o dai mie, eu nici nu merg cu ea. Mai bine o iau pe jos. Cred că a fost obișnuit, când era mai mic și căra mobilă cu ea și s-a obișnuit așa”, a continuat Becali.

