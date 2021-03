"Asa se poate face o arena de 30.000 de locuri!" Detalii de ULTIMA ORA despre noul stadion Dinamo

Dinamovistii spera ca statul roman sa nu-i uite si sa-si indeplineasca promisiunea de a construi o noua arena in Stefan cel Mare.

Directorul CNI, Adrian Cefalan, a spus care e principala conditia ca viitoarea arena din centrul capitalei sa aiba 30.000 de locuri, asa cum este specificat in proiect.

"Eu sper din tot sufletul, pana la urma pentru binele fotbalului. Pana la urma intotdeauna rivalitatea va aduce performanta. Acolo au fost acele probleme juridice, nici clubul nu a mai putut sa investeasca bani, nici echipa de fotbal, din ce am inteles ei vor sa vada daca intr-adevar stadionul acela mai poate sa functioneze.

Pentru binele fotbalului, trebuie sa facem si acel stadion. Ca va fi anul acesta, ca va fi anul viitor... ramane de vazut. Avem facuta licitatia si semnat contractul pentru de fezabilitate, deci pentru concept.

Daca renunta la pista de atletism, da, poti sa faci un stadion de 30.000 de locuri. Dar pe stadionul central, nu pe velodrom. In fata, daca se renunta la pista de atletism... ati vazut acum, stadioanele sunt mult mai adunate si le ridici. Orice zona are constrangerile ei arhitecturale, la care trebuie sa te raportezi", a spus Adrian Cefalan, in cadrul emisiunii 'Natiunea Stelista', in care a prezentat noul stadion din Ghencea.