Guvernul României achită pentru proiectul sălii circa 36 de milioane de euro. Noul termen de finalizare este iunie 2027, după ce lucrările au început în 2020 și au stagnat o vreme.

Comunicatul de presă emis de către CNI

„Compania Națională de Investiții continuă susținerea proiectelor majore de infrastructură sportivă din România! Astăzi, am verificat în teren stadiul lucrărilor la Sala Polivalentă din municipiul Constanța, obiectiv finanțat de MDLPA.

Investiția, în valoare de peste 185 de milioane de lei, va oferi comunității o infrastructură modernă, multifuncțională, destinată atât competițiilor sportive de nivel național și internațional, cât și evenimentelor culturale și sociale. Proiectul include teren de joc multifuncțional, sală de antrenament, cabinete medicale, sală de conferințe, studio TV și spații comerciale.

CNI: „Continuam sa construim pentru oameni”

Lucrările, desfășurate pe o suprafață de 18.660 mp (D+P+E), respectă standardele federațiilor sportive internaționale, contribuind la dezvoltarea sportului de performanță și la creșterea atractivității municipiului Constanța pentru competiții de anvergură.

Compania Națională de Investiții rămâne un partener de încredere pentru dezvoltarea infrastructurii publice moderne, prin proiecte care aduc beneficii reale comunităților locale. Continuam sa construim pentru oameni, pentru comunități si pentru viitor!”, se arată în mesajul publicat de CNI, pe Facebook.

Noua sală de sport va avea o capacitate de 5.000 de locuri, dintre care aproximativ 100 pentru persoanele cu dizabilități, 100 de locuri pentru presă și 150 de locuri VIP.