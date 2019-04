Are 40 de ani si nu se lasa! Unde joaca si cum arata acum Carlos, fostul portar al Stelei

Carlos a jucat la Steaua in sezonul 2006-07. El a fost in poarta Stelei in meciul de cosmar cu Middlesbrough

Carlos implineste anul asta 40 de ani, dar continua sa joace.

Fostul portar al Stelei a semnat in februarie un contract cu Limianos, echipa din liga a treia portugheza si vrea sa prelungeasca pe inca un sezon.

De la aventura in Romania, Carlos s-a transferat la Boavista, dar nu a prins prea multe meciuri. In 2009 a ajuns in liga a treia turca, iar de atunci a mai jucat la echipe din ligile inferioare ale Portugaliei.

Carlos Fernandes si Banel Nicolita (CS Faurei, Liga a 3-a) sunt singurii din Steaua UEFAntastica care inca mai joaca fotbal.

Iata cum arata Carlos Fernandes acum, la aproape 40 de ani:

