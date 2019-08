Gigi Becali, distrus in presa din Portugalia de Carlos: "Nu are habar de fotbal! Se crede conducatorul lumii!" Ce facea patronul in vestiar

Carlos Fernandes a vorbit cu jurnalistii portughezi despre perioada petrecuta la FCSB.

Fostul portar al celor de la FCSB, Carlos Fernandez, l-a atacat dur pe Gigi Becali intr-un interviu pentru portughezii de la O Jogo. Carlos si-a adus aminte de tiradele lui Becali si despre cum a plecat de la FCSB dupa infrangerea cu Real Madrid, 1-4, din grupele UEFA Champions League. Becali a spus dupa acel meci ca va da 100.000 de euro doar ca sa scape de portar.

"Nu stie nimic despre fotbal si are iesiri necontrolate. Clubul avea oferte de la Betis si Sevilla, dar nu a vrut sa ma lase sa plec, a spus lucruri pentru a ma provoca stiind ca vreau sa plec. Nu a fost vorba de golurile incasate. Am auzit declaratia cand eram in zona mixta si am spus de atunci: daca a zis asta la TV, nu voi mai fi aici. Si am plecat.



Am petrecut noaptea facandu-mi bagajul si am plecat. M-au sunat insa mereu le-am transmis ca nu are sens sa ma intorc. Agentul meu, Carlos Goncalves, a rezolvat situatia reusind sa-mi reziliez contractul.



El (Gigi Becali) crede ca e conducatorul lumii. In fiecare weekend isi jigneste jucatorii dand din gura. Chiar si finul sau care era capitanul echipei a fost victima lui. In vestiar era mereu o masa cu fructe pe care o distrugea cand primeam gol. Obisnuiam sa merg in vestiarul echipei adverse sa ma concentrez" a povestit Carlos pentru O Jogo.