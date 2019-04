Robbie Fowler s-a facut antrenor si a preluat o echipa anonima din Oceania

Legenda lui Liverpool s-a dus la munca de jos.

Fowler a semnat un contract pe 2 ani cu Brisbane Roar, penultima clasata in prima liga din Australia. Fostul atacant de la Liverpool l-a inlocuit pe interimarul Darren Davies. El este la primul mandat de antrenor principal, dar a mai lucrat ca antrenor-jucator la Muangthong United, cand evolua in Thailanda si a asigurat interimatul dupa demiterea portughezului Henrique Calisto. Ulterior, Fowler a facut parte din stafful lui Richie Barker la Milton Keynes Dons, a pregatit atacantii lui Liverpool si a fost antrenor la academia „cormoranilor”, functie ocupata in paralel cu cea de ambasador al clubului. De asemenea, in ultimii ani, el a fost analist tv pentru BBC, BT Sport si Sky Sports.

Desi este considerat o legenda a lui Liverpool, datorita celor 183 de goluri marcate in 369 de meciuri, Fowler a fost marginalizat, incepand cu 2011, dupa ce a participat, alaturi de prietenul Steve McManaman, la un meci demonstrativ in care Select World XI, echipa vedetelor din care facea parte, a jucat impotriva celei a dictatorului cecen Ramzan Kadirov, in Groznii. Presa britanica l-a acuzat ca a primit banii patati de sange ai liderului cecen, despre care s-a scris ca isi conduce tara apeland la crima, tortura si violuri.

"Pentru mine este o oportunitate foarte, foarte importanta. Am muncit din greu pentru a obtine acest post, am vrut ca oamenii sa ma ia in serios. De aceea am ales calea mai grea de a-mi lua treptat licentele si a trece toate examenele necesare acestei meserii. Am vrut sa fac asta de mult timp, dar nu s-a materializat, indiferent de motiv. Cred ca le-am aratat oamenilor cat de pasionat si cat de devotat sunt venind aici”, a declarat Fowler. Alti antrenori cunoscuti care activeaza in Australia sunt germanii Markus Babbel (Western Sydney Wanderers) si Marco Kurz (Adelaide United) si englezul Warren Joyce (Melbourne City).

Robbie Fowler (44 ani) a jucat pentru Liverpool (1993-2001, 2006-2007), Leeds United (2001-2003), Manchester City (2003-2006), Cardiff City (2007-2008), Blackburn Rovers (2008), North Queensland Fury (2009-2010), Perth Glory (2010-2011) si Muangthong United (2011-2012). La nivel de club, toate trofeele sale sunt castigate cu Liverpool: FA Cup (2001), Fotball League Cup (1995, 2001), Cupa UEFA (2001) si Supercupa Europei (2001), Premier League Player of the Month (decembrie 1995, ianuarie 1996) si PFA Young Player of the Year (1995, 1996). El are 26 de selectii si 7 goluri pentru nationala Angliei, cu care a participat la Euro 1996, Euro 2000 si CM 2002. De asemenea, este campion european U18 cu nationala de juniori a Angliei, castigand si titlul de golgheter la competitia din 1993.