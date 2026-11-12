EXCLUSIV Anamaria Prodan a dat de pământ cu Reghe după ce MM Stoica a plecat de la FCSB: „Prostul se bucură”

Anamaria Prodan a dat de pământ cu Reghe după ce MM Stoica a plecat de la FCSB: „Prostul se bucură” Superliga
SPORT.RO
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Anamaria Prodan a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre situația de la FCSB, după ce s-a anunțat plecarea lui MM Stoica.

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MM StoicaFCSBSuperligaGigi Becalianamaria prodan
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Moderatorul Andrei Grecu i-a avut în studio pe Cristi Pulhac și Robert Niță, alături de care a dezbătut cele mai importante subiecte din fotbalul românesc și internațional.

Anamaria Prodan nu s-a abținut deloc! A dat de pământ cu Reghe: „Prostul se bucură”

Anamaria Prodan a intrat live în emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1, și a vorbit despre plecarea lui MM Stoica de la FCSB.

Impresara consideră că Gigi Becali a avut cele mai mari performanțe alături de MM Stoica și e de părere că plecarea omului de fotbal de la echipa bucureșteană este o mișcare genială.

Anamaria Prodan nu a ratata ocazia să îl ironizeze pe Laurențiu Reghecampf și a făcut o comparație în stilul caracteristic.

„Nu a surprins pe nimeni cred eu! Cred că este cea mai bună mișcare, sclipitoare, pe care a putut să o facă MM.

Prodan zice adevărul și o să vă zic doar atât, Gigi Becali și MM Stoica sunt sclipitori. Cea mai bună perioadă a lui Gigi Becali a fost cu MM Stoica.

Ceea ce s-a întâmplat nu trebuie să comentăm și Iisus l-a lăsat la masă pe Iuda, știind că trădează, dar trăind în lumea în care trăim, prostul se bucură în general când se vede mare șef, iar cei care își dau demisia pot să stea liniștiți și să privească circul de departe.

(n.r. Cine e Iuda?) Oamenii care înțeleg zâmbesc și cred că o să înțeleagă toți și sunt foarte puțini oameni care au curajul să vorbească sincer”, a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT.

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MM Stoica, campion cu FCSB și Unirea Urziceni

„MM” a ajuns pentru prima dată la club în vara anului 2002, după o perioadă de aproximativ zece ani la Oțelul Galați. A ocupat inițial funcția de președinte, iar ulterior a devenit director general. Primul mandat s-a încheiat în 2007, după un conflict cu Gigi Becali.

În acea perioadă, echipa a câștigat două titluri consecutive, în 2005 și 2006, precum și Supercupa României din 2006. Cel mai important rezultat european a venit în sezonul 2005-2006, când FCSB a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA. 

După plecarea din Ghencea, Mihai Stoica a ajuns la Unirea Urziceni, unde a colaborat cu Dan Petrescu. Cei doi au construit o echipă care a câștigat titlul în sezonul 2008-2009 și a evoluat ulterior în grupele Champions League.

Pe 19 noiembrie 2010, „MM” s-a întors la clubul lui Gigi Becali. Au urmat noi plecări și reveniri, iar din 2016 a devenit din nou unul dintre oamenii cu cele mai importante responsabilități din conducere. Pe 25 aprilie 2023, a fost numit președinte al Consiliului de Administrație.

Pe scurt, Mihai Stoica a fost asociat cu șapte titluri de campion, trei Supercupe ale României, două Cupe și două Cupe ale Ligii. În ultimii ani, echipa a câștigat campionatul în 2024 și 2025 și a ajuns în optimile Europa League în sezonul 2024-2025.

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