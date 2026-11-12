Moderatorul Andrei Grecu i-a avut în studio pe Cristi Pulhac și Robert Niță, alături de care a dezbătut cele mai importante subiecte din fotbalul românesc și internațional.

Anamaria Prodan nu s-a abținut deloc! A dat de pământ cu Reghe: „Prostul se bucură”

Anamaria Prodan a intrat live în emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1, și a vorbit despre plecarea lui MM Stoica de la FCSB.

Impresara consideră că Gigi Becali a avut cele mai mari performanțe alături de MM Stoica și e de părere că plecarea omului de fotbal de la echipa bucureșteană este o mișcare genială.

Anamaria Prodan nu a ratata ocazia să îl ironizeze pe Laurențiu Reghecampf și a făcut o comparație în stilul caracteristic.

„Nu a surprins pe nimeni cred eu! Cred că este cea mai bună mișcare, sclipitoare, pe care a putut să o facă MM.

Prodan zice adevărul și o să vă zic doar atât, Gigi Becali și MM Stoica sunt sclipitori. Cea mai bună perioadă a lui Gigi Becali a fost cu MM Stoica.

Ceea ce s-a întâmplat nu trebuie să comentăm și Iisus l-a lăsat la masă pe Iuda, știind că trădează, dar trăind în lumea în care trăim, prostul se bucură în general când se vede mare șef, iar cei care își dau demisia pot să stea liniștiți și să privească circul de departe.

(n.r. Cine e Iuda?) Oamenii care înțeleg zâmbesc și cred că o să înțeleagă toți și sunt foarte puțini oameni care au curajul să vorbească sincer”, a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT.