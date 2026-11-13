Mihai Stoica a plecat de la FCSB, după o perioadă lungă în care a fost mâna dreaptă a lui Gigi Becali la formația roș-albastră.

MM a decis să plece de la fost campioană a României și și-a dat demisia din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, după ultimele nemulțumiri ale patronului.

Edi Iordănescu: „Am lucrat cu MM în două rânduri și ne cunoaștem foarte bine”

Andrei Grecu îi are invitați pe Bogdan Lobonț ș Florin Gardoș, iar printre subiectele pe care le abordează în emisiunea VOYO SPORT LIVE sunt plecările lui Mihai Stoica de la FCSB, dar și ultimele dueluri ale României din UEFA Nations League.

Fostul selecționer al naționalei României a vorbit despre despărțirea lui MM Stoica de echipa bucureșteană și și-a expus părerea, având în vedere că a lucrat alături de fostul oficial de la FCSB.

Edi Iordănescu a lăudat abilitățile lui Mihai Stoica și l-a numit un bun manager și crede că va reveni cât de curând în fotbalul românesc.

„(n.r. Cât de mult v-a surprins plecarea lui MM Stoica?) De principiu, eu sunt genul care nu intră foarte mult în activitatea cluburilor, a echipelor, în deciziile care se iau în mod intern... V-am obișnuit cu discreție și încerc să mă focusez pe munca mea.

În altă ordine de idei, la nivel macro pot comenta, mai ales că am lucrat cu MM chiar în două rânduri și ne cunoaștem foarte bine. Relația noastră a fost ca un carusel, am fost și adversari, dar, per ansamblu, cred că a fost o relație bazată pe foarte mult respect și apreciere.

Pe de altă parte, munca lui e de necontestat, este un manager de succes, a produs performanță, rezultate, este un om care era extrem de important în viața FCSB-ului, dar nu m-aș hazarda să trag prea multe concluzii, fiindcă feeling-ul meu personal este că e o chestiune de timp foarte scurt până când el va reveni.

Să vedem, poate chiar până în vară va fi din nou în activitate. Este un pas în spate pe care îl face, o strategie constatată de patron, un moment în viața echipei, dar sunt sigur că MM va reveni și cred cu tărie că fotbalul românesc are nevoie de manageri ca el în activitate”, a spus Edi Iordănescu în exclusivitate la VOYO Sport LIVE, pe VOYO SPORT 1.