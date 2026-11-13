EXCLUSIV Edi Iordănescu, ferm după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „E de necontestat” + Marea surpriză

Edi Iordănescu, ferm după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „E de necontestat” + Marea surpriză Superliga Edi Iordănescu / Foto - Gabriel Chirea
SPORT.RO
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Edi Iordănescu a vorbit despre plecarea lui MM Stoica de la FCSB.

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MM StoicaFCSBSuperligaedi iordanescuvoyo sport live
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Mihai Stoica a plecat de la FCSB, după o perioadă lungă în care a fost mâna dreaptă a lui Gigi Becali la formația roș-albastră.

MM a decis să plece de la fost campioană a României și și-a dat demisia din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, după ultimele nemulțumiri ale patronului.

Edi Iordănescu: „Am lucrat cu MM în două rânduri și ne cunoaștem foarte bine”

Andrei Grecu îi are invitați pe Bogdan Lobonț ș Florin Gardoș, iar printre subiectele pe care le abordează în emisiunea VOYO SPORT LIVE sunt plecările lui Mihai Stoica de la FCSB, dar și ultimele dueluri ale României din UEFA Nations League.

Fostul selecționer al naționalei României a vorbit despre despărțirea lui MM Stoica de echipa bucureșteană și și-a expus părerea, având în vedere că a lucrat alături de fostul oficial de la FCSB.

Edi Iordănescu a lăudat abilitățile lui Mihai Stoica și l-a numit un bun manager și crede că va reveni cât de curând în fotbalul românesc.

(n.r. Cât de mult v-a surprins plecarea lui MM Stoica?) De principiu, eu sunt genul care nu intră foarte mult în activitatea cluburilor, a echipelor, în deciziile care se iau în mod intern... V-am obișnuit cu discreție și încerc să mă focusez pe munca mea.

În altă ordine de idei, la nivel macro pot comenta, mai ales că am lucrat cu MM chiar în două rânduri și ne cunoaștem foarte bine. Relația noastră a fost ca un carusel, am fost și adversari, dar, per ansamblu, cred că a fost o relație bazată pe foarte mult respect și apreciere.

Pe de altă parte, munca lui e de necontestat, este un manager de succes, a produs performanță, rezultate, este un om care era extrem de important în viața FCSB-ului, dar nu m-aș hazarda să trag prea multe concluzii, fiindcă feeling-ul meu personal este că e o chestiune de timp foarte scurt până când el va reveni.

Să vedem, poate chiar până în vară va fi din nou în activitate. Este un pas în spate pe care îl face, o strategie constatată de patron, un moment în viața echipei, dar sunt sigur că MM va reveni și cred cu tărie că fotbalul românesc are nevoie de manageri ca el în activitate”, a spus Edi Iordănescu în exclusivitate la VOYO Sport LIVE, pe VOYO SPORT 1.

  • Dan petrescu mihai stoica
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MM Stoica, campion cu FCSB și Unirea Urziceni

„MM” a ajuns pentru prima dată la club în vara anului 2002, după o perioadă de aproximativ zece ani la Oțelul Galați. A ocupat inițial funcția de președinte, iar ulterior a devenit director general. Primul mandat s-a încheiat în 2007, după un conflict cu Gigi Becali.

În acea perioadă, echipa a câștigat două titluri consecutive, în 2005 și 2006, precum și Supercupa României din 2006. Cel mai important rezultat european a venit în sezonul 2005-2006, când FCSB a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA. 

După plecarea din Ghencea, Mihai Stoica a ajuns la Unirea Urziceni, unde a colaborat cu Dan Petrescu. Cei doi au construit o echipă care a câștigat titlul în sezonul 2008-2009 și a evoluat ulterior în grupele Champions League.

Pe 19 noiembrie 2010, „MM” s-a întors la clubul lui Gigi Becali. Au urmat noi plecări și reveniri, iar din 2016 a devenit din nou unul dintre oamenii cu cele mai importante responsabilități din conducere. Pe 25 aprilie 2023, a fost numit președinte al Consiliului de Administrație.

Pe scurt, Mihai Stoica a fost asociat cu șapte titluri de campion, trei Supercupe ale României, două Cupe și două Cupe ale Ligii. În ultimii ani, echipa a câștigat campionatul în 2024 și 2025 și a ajuns în optimile Europa League în sezonul 2024-2025.

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