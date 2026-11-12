Patronul roș-albaștrilor a criticat felul în care a fost gestionată campania de transferuri din vară și a decis, după o serie de rezultate sub așteptări, să facă schimbări drastice. A concediat mai multe persoane din structura clubului, inclusiv pe Florin Cernat. La scurt timp după acest anunț, Mihai Stoica și-a prezentat demisia, chiar dacă Gigi Becali a anunțat că postul acestuia nu va fi pus în pericol, deși nu va mai avea autoritatea de dinainte.

Anamaria Prodan: ”Sunt oameni care încearcă absolut orice fel de metodă ca să iasă în față. Cu Meme era greu!”

Anamaria Prodan a fost întrebată în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE ce a dus la ruptura dintre Gigi Becali și Mihai Stoica. Renumita impresară a explicat voalat faptul că cineva s-a implicat în relația dintre patron și conducător, făcând referire, fără să dea nume, la Laurențiu Reghecampf.

Anamaria Prodan este de părere că Reghe a încercat ”să îl sape” pe Mihai Stoica, pentru a da bine în fața lui Gigi Becali. Din acest motiv, Mihai Stoica a decis să facă un pas în spate.

”Dorința unora de a fi validați în sfârșit, nu contează pe ce perioadă sau cum sau care ar fi mijloacele acestei recunoașteri, dorința de a fi văzuți și de a se discuta despre ei. Unii oameni pierd cu vederea faptul că, dacă nu sunt foarte concentrați numai pe ei și pe lucrul pe care ei știu cât de cât să-l facă bine și își doresc cu toată forța lor să fie și ei cineva în viața asta, fac greșeli impardonabile și consideră că dacă astăzi mă duc și vorbesc despre cutare, despre cutare, despre cutare în fața patronului, patronul gândește, patronul care e sclipitor, repet, Becali e sclipitor, patronul știe exact că ăla care a venit și a trădat, mâine, dacă el nu este atent și întoarce capul, același om care a venit și a povestit îl va trăda și pe el”, a spus Anamaria Prodan la emisiunea VOYO SPORT LIVE.

Cu toate acestea, Anamaria Prodan este convinsă că Mihai Stoica va reveni alături de Gigi Becali, iar cei doi vor schimba din temelii staff-ul tehnic al fostei campioane din Superliga.

”Văd o altă conducere în cel mai scurt timp, inclusiv la banca tehnică. Dacă Gigi face revoluție, Gigi o face până la capăt. O face cu pași mărunți, nu că nu are curaj să ia decizii, că a arătat că dacă nu-i convine ceva, schimbă tot mai puțin omul iubit. Dar omul iubit este la fel de sclipitor și știe când să facă pasul înapoi. Oamenii care știu când să facă pasul înapoi, știind că au fost trădați, oamenii ăia se întorc întotdeauna de miliarde de ori mai puternici”.

Mihai Stoica a fost extrem de încântat pentru revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca lui FCSB, iar, în aceste condiții, moderatorul Andrei Grecu a întrebat-o pe Anamaria Prodan cum crede că s-a produs această ruptură între antrenor și oficial: ”De ce credeți totuși că această ruptură s-a produs între ei din moment ce din partea lui Mihai Stoica a venit ca o mare bucurie faptul că s-a întors Reghecampf?”.

Agentul FIFA a continuat cu înțepăturile cu manta la adresa fostului ei soț căruia nu îi prevede un final tocmai glorios la gruparea patronată de Gigi Becali.

”Pentru că există oameni care nu se simt suficienți de apreciați și încearcă absolut orice fel de metodă ca să iasă în față. Cu Meme era greu. Cu Meme era foarte greu. Și atunci oamenii ăștia pe care eu întotdeauna i-am numit 'oameni mici', caută frumos și trec dintr-o tabără în alta, sar dintr-o barcă în alta întotdeauna foarte repede, uluitor de repede, negândindu-se niciodată că, dacă o barcă rămâne în picioare, cum este cea lui Meme, care va rămâne întotdeauna în picioare, el, din salturile astea frumoase așa și fabuloase, o să cadă între bărci, întotdeauna”, a adăugat Anamaria Prodan.