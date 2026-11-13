MM Stoica a decis să plece de la FCSB după tensiunile din ultima perioadă cu Gigi Becali. Deși nu consideră că se retrage definitiv din fotbal, oficialul spune că nu se vede la un alt club din România.

Mihai Stoica a exclus varianta unei colaborări cu Dinamo sau Rapid

Acesta a explicat că nu ia în calcul nici o mutare în afara Bucureștiului și că, în perioada următoare, vrea să petreacă mai mult timp alături de fiica sa.

„Nu este o retragere definitivă din fotbal, dar ce pot spune cu certitudine este că nu am cum, în România, să lucrez în cadrul altui club. Două oferte am primit ieri, deja le am. În niciun caz de la Dinamo și Rapid, au fost două oferte de la cluburi din prima ligă și am spus clar că nu pot, simplu”, a declarat Mihai Stoica la Fanatik.

„Nu am energia să plec din București. Fac 62 de ani… poate carcasa nu arată rău, dar motorul, la momentul ăsta, are nevoie de reparații capitale. Acum, obiectivul meu este să stau mult cu fata mea”, a mai spus fostul oficial de la FCSB.

MM Stoica, campion cu FCSB și Unirea Urziceni

„MM” a ajuns pentru prima dată la club în vara anului 2002, după o perioadă de aproximativ zece ani la Oțelul Galați. A ocupat inițial funcția de președinte, iar ulterior a devenit director general. Primul mandat s-a încheiat în 2007, după un conflict cu Gigi Becali.

În acea perioadă, echipa a câștigat două titluri consecutive, în 2005 și 2006, precum și Supercupa României din 2006. Cel mai important rezultat european a venit în sezonul 2005-2006, când FCSB a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA.

După plecarea din Ghencea, Mihai Stoica a ajuns la Unirea Urziceni, unde a colaborat cu Dan Petrescu. Cei doi au construit o echipă care a câștigat titlul în sezonul 2008-2009 și a evoluat ulterior în grupele Champions League.

Pe 19 noiembrie 2010, „MM” s-a întors la clubul lui Gigi Becali. Au urmat noi plecări și reveniri, iar din 2016 a devenit din nou unul dintre oamenii cu cele mai importante responsabilități din conducere. Pe 25 aprilie 2023, a fost numit președinte al Consiliului de Administrație.

Pe scurt, Mihai Stoica a fost asociat cu șapte titluri de campion, trei Supercupe ale României, două Cupe și două Cupe ale Ligii. În ultimii ani, echipa a câștigat campionatul în 2024 și 2025 și a ajuns în optimile Europa League în sezonul 2024-2025.