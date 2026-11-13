Ilie Dumitrescu: ”Eu am spus că MM nu va accepta un rol de decor!”

Fostul mare fotbalist susține că s-a așteptat la o decizie radicală din partea lui Mihai Stoica după ce Gigi Becali a anunțat că îi va lua puterea de decizie oficialului.

Dumitrescu spune că FCSB va avea doar de pierdut după plecarea lui Mihai Stoica, având în vedere că acesta reprezenta liantul dintre patron și echipă.

”Eu cred că marți seară am spus că MM nu va accepta un rol de decor în conducerea FCSB. El conducea toată activitatea, iar Gigi îi dădea ok-ul pe final. Tot ce se întâmpla era opera lui MM. Am spus că dacă l-a pus într-o situație în care el să nu mai aibă puteri depline, am spus că nu va accepta rolul ăsta. Nu putem uita ce s-a întâmplat în ultimii ani, FCSB a câștigat două campionate, a ajuns în primăvara europeană.

El a fost persoana care a fost între antrenor și patron. (...) Nu era acolo doar să propună o listă și să aleagă Gigi, cum o să facă acum. El conducea aproape tot”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.