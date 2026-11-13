Primul cuvânt rostit de MM Stoica, după ce l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB

Primul cuvânt rostit de MM Stoica, după ce l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica a demisionat de la FCSB.

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Ultima perioadă a adus schimbări serioase în organigrama FCSB. Gigi Becali a demis mai mulți membrii din cadrul staff-ului, inclusiv Mihai Stoica hotărând să părăsească proiectul.

Primul cuvânt rostit de MM Stoica, după ce l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB

Patronul FCSB a făcut „curățenie” generală în cadrul echipei, nume precum Florin Cernat sau Alin Stoica plecând de la formația roș-albastră. „Retrogradat” de Gigi Becali, Mihai Stoica a hotărât să își dea demisia pe parcursul zilei de joi, 12 noiembrie.

După mai bine de două decenii în care s-a aflat, în mai multe mandate, la conducerea roș-albaștrilor, Mihai Stoica a decis să facă pasul în spate. Dacă inițial Gigi Becali nu a fost de acord cu demisia, argumentele lui „MM” l-au convins.

Fostul oficial al FCSB a mărturisit că i-a transmis lui Gigi Becali, la telefon, că „se retrage”. Mihai Stoica nu a mai așteptat confirmarea patronului, în condițiile în care decizia sa era de neîntors.

Ulterior, pe parcursul aceleiași zile, Gigi Becali a revenit cu un apel și i-a dat dreptate lui Mihai Stoica. Deși plecarea sa este oarecum neașteptată, „MM” a subliniat că despărțirea actuală de FCSB nu se poate compara cu cea din 2007, când a izbucnit un scandal de proporții.

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„Joi, pe la 11:00, am vorbit cu Gigi (Becali). L-am sunat (…) El mi-a zis: ‘Du-te, bă, de aici, că nu te las!’ / Eu: ‘Stai, că nu-i vorba de lăsat aici!’. (n.r. Care au fost primele cuvinte pe care i le-ai spus?) I-am zis: ‘În normal ar trebui să ne întâlnim, că e o chestie serioasă, dar știu că nu prea ai tu răbdare să aștepți până să vin să ne întâlnim. De aia putem să vorbim și pe telefon. Uite, mă retrag!’.

După aceea am mai vorbit de câteva ori în timpul zilei. A treia oară mi-a zis: ‘Bă, acum înțeleg, ai luat o decizie înțeleaptă’. Adică a fost și el de acord cu asta. Am văzut că mulți consideră plecarea asta identică cu ce s-a întâmplat în 2007. Aproape 20 de ani au trecut. Nu, nu e nicio legătură, chiar nicio legătură.

Era momentul să fac pasul ăsta. Nu era suficient să fac un pas în spate și să rămân în organigramă și să mă ocup de chestii minore. Deja se luaseră măsuri cu oameni la care țin și pentru care eram responsabil. Erau cumva victime colaterale. Cineva trebuia să-și asume situația în care este echipa la momentul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

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