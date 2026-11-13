Ultima perioadă a adus schimbări serioase în organigrama FCSB. Gigi Becali a demis mai mulți membrii din cadrul staff-ului, inclusiv Mihai Stoica hotărând să părăsească proiectul.

Primul cuvânt rostit de MM Stoica, după ce l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB

Patronul FCSB a făcut „curățenie” generală în cadrul echipei, nume precum Florin Cernat sau Alin Stoica plecând de la formația roș-albastră. „Retrogradat” de Gigi Becali, Mihai Stoica a hotărât să își dea demisia pe parcursul zilei de joi, 12 noiembrie.

După mai bine de două decenii în care s-a aflat, în mai multe mandate, la conducerea roș-albaștrilor, Mihai Stoica a decis să facă pasul în spate. Dacă inițial Gigi Becali nu a fost de acord cu demisia, argumentele lui „MM” l-au convins.

Fostul oficial al FCSB a mărturisit că i-a transmis lui Gigi Becali, la telefon, că „se retrage”. Mihai Stoica nu a mai așteptat confirmarea patronului, în condițiile în care decizia sa era de neîntors.

Ulterior, pe parcursul aceleiași zile, Gigi Becali a revenit cu un apel și i-a dat dreptate lui Mihai Stoica. Deși plecarea sa este oarecum neașteptată, „MM” a subliniat că despărțirea actuală de FCSB nu se poate compara cu cea din 2007, când a izbucnit un scandal de proporții.