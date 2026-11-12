În ultimele zile, Becali l-a criticat dur pe MM Stoica și i-a reproșat modul în care a gestionat campaniile de transferuri. Patronul a anunțat că acesta nu se va mai ocupa de achiziții, iar despărțirea definitivă a fost confirmată în jurul zilei de joi, 12 noiembrie.

MM Stoica, prima reacție după ce a plecat de la FCSB

Pe rețelele de socializare, MM Stoica a oferit o primă reacție după ce a plecat de la echipă. Acesta a vrut doar să le mulțumească tuturor celor cu care a colaborat în cariera sa, începută în 1992.

Gigi Becali nu a vrut să renunțe la MM Stoica și i-a oferit acestuia un post în club, dar se pare că acesta a decis să întrerupă colaborarea cu FCSB. În locul său, Bogdan Costicea va fi cel care se va ocupa de transferuri.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cariera începută în februarie 1992, în special lui Marius Stan, cel care m-a adus în fotbal și lui Gigi Becali, omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate și care mi-a fost aproape în momentele grele ale vieții.

Fără enumerarea performanțelor, fără accente melodramatice.

As simple as that”, a scris MM Stoica, pe rețelele de socializare.