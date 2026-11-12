Anamaria Prodan a intrat live în emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1, și a vorbit despre plecarea lui MM Stoica de la FCSB.
Anamaria Prodan: „Eu am zâmbit și am aștept să vină dezastrul”
Anamaria Prodan a dat de înțeles faptul că de la venirea lui Laurențiu Reghecampf la formația bucureșteană se aștepta la astfel de schimbări.
Impresara a scos în evidență importanța lui MM Stoica în performanțele lui FCSB din ultimii 20 de ani.
„Orice ar zice oricine, perechea Gigi Becali și MM Stoica va rămâne forever (n.r. pentru totdeauna) în istoria FCSB-ului și a fotbalului românesc.
Legat de ce s-a întâmplat acolo eu am zâmbit și am aștept să vină dezastrul. Din punctul meu de vedere, dacă mă întrebi astăzi, nefiind prietenă cu Gigi Becali și nici nu MM Stoica, și fără niciun resentiment pentru nimeni, spun doar atât.
La nivel de scouting în tot ce înseamnă fotbalul mondial se întâmplă să alegi cel mai bun jucător, dar când îl aduci la tine să poate să nu se adapteze, să nu facă față, să nu îi placă”, a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, la VOYO SPORT 1.
MM Stoica, campion cu FCSB și Unirea Urziceni
„MM” a ajuns pentru prima dată la club în vara anului 2002, după o perioadă de aproximativ zece ani la Oțelul Galați. A ocupat inițial funcția de președinte, iar ulterior a devenit director general. Primul mandat s-a încheiat în 2007, după un conflict cu Gigi Becali.
În acea perioadă, echipa a câștigat două titluri consecutive, în 2005 și 2006, precum și Supercupa României din 2006. Cel mai important rezultat european a venit în sezonul 2005-2006, când FCSB a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA.
După plecarea din Ghencea, Mihai Stoica a ajuns la Unirea Urziceni, unde a colaborat cu Dan Petrescu. Cei doi au construit o echipă care a câștigat titlul în sezonul 2008-2009 și a evoluat ulterior în grupele Champions League.
Pe 19 noiembrie 2010, „MM” s-a întors la clubul lui Gigi Becali. Au urmat noi plecări și reveniri, iar din 2016 a devenit din nou unul dintre oamenii cu cele mai importante responsabilități din conducere. Pe 25 aprilie 2023, a fost numit președinte al Consiliului de Administrație.
Pe scurt, Mihai Stoica a fost asociat cu șapte titluri de campion, trei Supercupe ale României, două Cupe și două Cupe ale Ligii. În ultimii ani, echipa a câștigat campionatul în 2024 și 2025 și a ajuns în optimile Europa League în sezonul 2024-2025.