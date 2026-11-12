Anamaria Prodan a intrat live în emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1, și a vorbit despre plecarea lui MM Stoica de la FCSB.

Anamaria Prodan: „Eu am zâmbit și am aștept să vină dezastrul”

Anamaria Prodan a dat de înțeles faptul că de la venirea lui Laurențiu Reghecampf la formația bucureșteană se aștepta la astfel de schimbări.

Impresara a scos în evidență importanța lui MM Stoica în performanțele lui FCSB din ultimii 20 de ani.

„Orice ar zice oricine, perechea Gigi Becali și MM Stoica va rămâne forever (n.r. pentru totdeauna) în istoria FCSB-ului și a fotbalului românesc﻿﻿﻿﻿﻿﻿.

Legat de ce s-a întâmplat acolo eu am zâmbit și am aștept să vină dezastrul. Din punctul meu de vedere, dacă mă întrebi astăzi, nefiind prietenă cu Gigi Becali și nici nu MM Stoica, și fără niciun resentiment pentru nimeni, spun doar atât.

La nivel de scouting în tot ce înseamnă fotbalul mondial se întâmplă să alegi cel mai bun jucător, dar când îl aduci la tine să poate să nu se adapteze, să nu facă față, să nu îi placă”, a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, la VOYO SPORT 1.