Dinamo s-a impus în fața lui FC Hermannstadt, scor 2-1, într-un meci din runda a 23-a din Superliga.

„Câinii” au marcat prin Raul Opruț (71', 80), care a reușit „o dublă” spectaculoasă în a doua repriză, în timp ce formația lui Dorinel Muteanu a înscris prin Gjorgjievski (77').

În urma acestei victorii, Dinamo a urcat pe locul doi în Superliga, cel puțin până la meciul Rapidului din această etapă din deplasarea de la UTA.

Basarab Panduru a lăudat munca făcută de Kopic la Dinamo: „E numărul 1 acolo”



Basarab Panduru a scos în evidență faptul că Zeljko Kopic este principalul motiv pentru revenirea lui Dinamo primele locuri din Superliga.

Fostul jucător a lăudat munca făcut de antrenorul croat de când se află la cârma formației din București.

„Dar, uite, Kopic, ştiai de el înainte să vină în România? Nu, dar omul a venit şi a făcut treaba, a pus osul la contribuţie, ş-a implicat total, s-a pus în slujba echipei.

Să nu se supere cei de la Dinamo, dar de departe Kopic e numărul 1 acolo. Tot succesul i se datorează lui, cum a pregătit echipa asta. Îl văd să meargă la mai bine de aici”, a declarat Panduru la Prima Sport 1.

Zelko Kopic a preluat-o pe Dinamo în decembrie 2023 și este la al treilea sezon pe banca roș-albilor.

