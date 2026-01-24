Internaționalul israelian, prezentat oficial după meciul FC Hermannstadt - Dinamo, scor 1-2

Dorinel Munteanu a cerut întăriri după fluierul final al partidei de vineri seară, acuzând problemele de efectiv, iar conducerea sibienilor a reacționat rapid. Oficialii l-au adus pe Aviel Zargari, un fotbalist în vârstă de 23 de ani, pentru a betona zona mediană.



Jucătorul a semnat un contract valabil până în vara anului 2028, angajamentul întinzându-se pe două sezoane și jumătate. Mutarea a fost oficializată sâmbătă dimineață, noul venit având deja drept de joc pentru etapele următoare din Superliga.



Echipe importante în CV și prezențe la națională



Cotat la 200.000 de euro, Zargari este un mijlocaș defensiv clasic, care poate evolua și ca mijlocaș central. Acesta vine cu un bagaj interesant de experiență, bifând deja două prezențe în prima reprezentativă a Israelului.

„Bine ai venit la FCH, Aviel Zargary! Aviel Zargary este un mijlocaș defensiv israelian în vârstă de 23 de ani. Are 32 de selecții pentru reprezentativele U16, U17, U18, U21, dar și două selecții pentru echipa națională a Israelului. Pe CV-ul său se regăsesc echipe ca Beitar Ierusalim, Maccabi Haifa, Maccabi Petah Tikva și Hapoel Haifa. Noul mijlocaș FCH are în palmares două cupe ale Israelului câștigate cu Petah Tikva și Beitar. Aviel a semnat pentru două sezoane și jumătate cu FCH”, se arată în comunicatul celor de la FC Hermannstadt.

