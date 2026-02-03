Numirea lui Mircea Lucescu (80 de ani) în funcția de selecționer al României, imediat după Euro 2024, rămâne una dintre marile lovituri ale Federației lui Răzvan Burleanu din ultimul deceniu!

Doar că, la fel ca orice decizie în viață, și aceasta a venit „la pachet“ cu niște minusuri. Și cam toate sunt legate de vârsta înaintată a selecționerului. Firește, pe finalul carierei sale fantastice, „Il Luce“ nu mai are răbdarea de acum zece ani. Și nici n-a reușit mereu să aibă comunicarea optimă cu niște fotbaliști de 20-30 de ani. Pentru că vorbim despre o barieră mult prea înaltă, ridicată de diferența de vârstă.

Acum, tot din cauza vârstei sale înaintate, Mircea Lucescu se confruntă cu niște probleme inerente de sănătate. O gripă severă care l-a lovit, de la finalul anului trecut, l-a internat în spital, în mai multe rânduri. Și fix din acest motiv, selecționerul a fost nevoit să renunțe la deplasarea în Antalya, unde ar fi vrut să vadă echipele românești la lucru, în cadrul cantonamentelor de iarnă.

Mircea Lucescu, starea sa de sănătate e gravă, dar stabilă

În ultimele două zile, s-a declanșat un veritabil „tsunami“ informațional legat de starea de sănătăte a lui „Il Luce“.

Potrivit ultimelor detalii aflate de Pro TV și Sport.ro, Mircea Lucescu are, într-adevăr, probleme grave. La ora actuală însă, fiind internat, starea sa s-a mai stabilit. Totuși, gripa a declanșat o serie de complicații cardiace și, de aceea, Lucescu va rămâne, în continuare, sub supravegherea medicilor.

În următoarele ore, Federația Română de Fotbal urmează să facă o evaluare a situației. E de așteptat că FRF să vină cu un comunicat legat de starea selecționerului.

Cert e că, în acest moment, la cum se simte Mircea Lucescu, e posibilă și varianta înlocuirii sale din funcția de selecționer! Pentru că medicii consideră că problemele sale cardiace sunt incompatibile cu meseria de antrenor.

În acest context, FRF va avea de luat o decizie extrem de grea, mai ales că primul baraj de calificare pentru Mondiale, cel cu Turcia (26 martie, Istanbul), se apropie cu pași rapizi. Federația ar urma să aibă discuții extinse, atât cu Mircea Lucescu și apropiații săi, cât și cu stafful medical, pentru a lămuri situația băncii tehnice, la ora duelului cu Turcia.

