CSA Steaua Bucureşti (foto), CS Dinamo Bucureşti şi CSM Corona Braşov au obţinut victorii în deplasare, sâmbătă, în etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei masculin.
CSM București - Steaua 0-3
Liderul Steaua a câştigat în faţa concitadinei CSM Bucureşti, cu scorul de 3-0 (25-12, 25-12, 25-23), la Dobroeşti.
Krasimir Gheorghiev a reuşit 13 puncte pentru roş-albaştri, Seppe Baetens a contribuit cu 11, iar Rareş Bălean şi Alexandru Raţă, cu câte 10 puncte.
SCM Zalău - Dinamo 2-3
Campioana CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe SCM Zalău, cu 3-2 (25-22, 25-15, 18-25, 19-25, 15-10).
Cei mai buni de la oaspeţi au fost Petar Premovic (17 puncte), Mircea Peţa (14) şi Janis Medenis (14).
Bozidar Cuk a reuşit 20 de puncte pentru zălăuani, iar Renee Teppan 14.
CSM Corona Braşov a dispus de CS Unirea Dej cu 3-1 (21-25, 25-22, 25-12, 25-21), condusă de Ivan Osoria Rodriguez (17 puncte) şi Antony Gabriel Goncalves (16).
Clasamentul din Divizia A1 de volei masculin
1. CSA Steaua Bucureşti 34 puncte (13 jocuri)
2. CS Arcada Galaţi 31 (12)
3. SCM Zalău 30 (13)
4. CS Dinamo Bucureşti 27 (12)
5. CSM Corona Braşov 24 (13)
... Agerpres
