CSA Steaua Bucureşti (foto), CS Dinamo Bucureşti şi CSM Corona Braşov au obţinut victorii în deplasare, sâmbătă, în etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei masculin.

CSM București - Steaua 0-3



Liderul Steaua a câştigat în faţa concitadinei CSM Bucureşti, cu scorul de 3-0 (25-12, 25-12, 25-23), la Dobroeşti.

Krasimir Gheorghiev a reuşit 13 puncte pentru roş-albaştri, Seppe Baetens a contribuit cu 11, iar Rareş Bălean şi Alexandru Raţă, cu câte 10 puncte.

