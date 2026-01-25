Universitatea Craiova este lider în Superligă la momentul redactării acestui articol, cu 46 de puncte, fiind urmată de Dinamo, cu 44, și de Rapid, care are 42 de puncte, dar și un meci mai puțin disputat.



Pe locul 4 se află nou-promovata FC Argeș, surpriza sezonului, în timp ce FC Botoșani ocupă poziția a cincea, cu 38 de puncte. Ultimul loc de play-off este deținut de U Cluj, cu 36 de puncte.



În mod surprinzător, două dintre favoritele tradiționale la titlu, FCSB și CFR Cluj, sunt departe de zona superioară a clasamentului. FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte, iar CFR este pe 10, cu 29.



Rodion Cămătaru pune toți banii pe Craiova: „E favorită!”

Rodion Cămătaru, legendă a Băniei, dublu campion cu Universitatea Craiova și de patru ori câștigător al Cupei României, consideră că formația alb-albastră este, în acest moment, principala favorită la titlu.



Fostul vârf al „Craiovei Maxima” crede că Dinamo și Rapid sunt principalele contracandidate la titlu, datorită formei recente, și exclude FCSB din luptă.



„Dacă nu e Craiova favorită la titlu, atunci cine să fie?! Ca lot, rezultate și joc, Craiova este favorită în acest moment. Asta nu înseamnă că e 100%, mai e mult până departe: șapte etape, apoi play-off-ul, cu punctele înjumătățite. Dar speranța rămâne, iar jocul oferă motive de încredere.



Mulți îi dau pe FCSB favoriți, eu nu. Dinamo, raportat la forma din ultima perioadă, și Rapid sunt contracandidatele la titlu. Nu cred că pentru FCSB mai este timp să revină sus și să acumuleze suficiente puncte cât să mai aibă șanse reale la câștigarea campionatului”, a spus Cămătaru pentru GSP.

