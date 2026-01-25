CLASAMENT Dinamo, cea mai clară victorie din acest sezon! Și liderul începe să tremure

Dinamo, cea mai clară victorie din acest sezon! Și liderul începe să tremure Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Spectacol în Divizia A1 de volei feminin.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiVolei Alba BlajTatjana GajicAndra Badiu-Savu
Din articol

CSM Volei Alba Blaj şi-a consolidat poziţia de lider în Divizia A1 la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Lugoj cu scorul de 3-0 (25-16, 25-15, 25-11), sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 12-a.

Volei Alba Blaj - CSM Lugoj 3-0 și CSO Voluntari - Corona Brașov 3-2

Drussyla Andressa Felix Costa a reuşit 14 puncte pentru campioane, iar Evilania Martinez Luis a contribuit cu 11 puncte.

CSO Voluntari 2005 a câştigat cu emoţii meciul cu CSM Corona Braşov, scor 3-2 (25-19, 24-26, 16-25, 28-26, 15-8), în Sala Polivalentă ''Gabriela Szabo''.

Nikola Radosova a reuşit 22 de puncte pentru gazde, Nicole van de Vosse a adăugat 19, iar Georgiana Popa 17.

Ioana Baciu a fost cea mai bună de la Corona, cu 19 puncte.

U Cluj - Dinamo 0-3, cu unul dintre seturi încheiat 7-25

CS Dinamo Bucureşti (foto) s-a impus cu 3-0 (25-11, 25-7, 25-13) pe terenul echipei CS "U" Cluj, cea mai clară victorie din acest sezon a dinamovistelor - adversarele au strâns în cele trei seturi doar 31 de puncte.

Tatjana Gajic (15 puncte) a fost cea mai bună dinamovistă, completată de Andra Badiu Savu (12 p), Tereza Hrusecka (10 p), Ramona Rus (9 p), Jovana Mirosavljevic (7 p), Oleksandra Milenko (6 ), Irene Ricci (2 p).

CSM Bucureşti a trecut de CSU Medicina CNUE Târgu Mureş cu 3-0 (26-24, 25-14, 25-18), în Sala Elite din Capitală, condusă de Elen Vilas Boas Braga Trugillo (21 puncte).

Clasamentul din Divizia A1 de volei feminin

1. CSM Volei Alba-Blaj 30 puncte (12 jocuri)

2. CS Dinamo Bucureşti 29 (12)

3. CSO Voluntari 29 (12)

4. CSM Corona Braşov 25 (11)

...

Agerpres

VIDEO EXCLUSIV Ramona Rus de la Dinamo, invitată la Poveștile Sport.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum a învins-o Dinamo pe vicecampioana Franței! ”17 este bulgar, știe doar power” și ce scrie L'Equipe
Cum a învins-o Dinamo pe vicecampioana Franței! ”17 este bulgar, știe doar power” și ce scrie L'Equipe
ULTIMELE STIRI
Mihăilă și Ianis Hagi, duel dramatic în Turcia: gol românesc, irosit pe finalul unui meci exploziv
Mihăilă și Ianis Hagi, duel dramatic în Turcia: gol românesc, irosit pe finalul unui meci exploziv
Luka Doncic a făcut spectacol în Dallas - Lakers din NBA! Starul a fost din nou decisiv
Luka Doncic a făcut spectacol în Dallas - Lakers din NBA! Starul a fost din nou decisiv
Scandal în UFC! Ilia Topuria l-a distrus pe Paddy Pimblett pentru înfrângerea cu Justin Gaethje: „Micuțule cârnat”
Scandal în UFC! Ilia Topuria l-a distrus pe Paddy Pimblett pentru înfrângerea cu Justin Gaethje: „Micuțule cârnat”
Fotbalistul român care a asistat de pe bancă la ”măcelul” Como - Torino 6-0
Fotbalistul român care a asistat de pe bancă la ”măcelul” Como - Torino 6-0
Crystal Palace – Chelsea, scor 1-3, a fost pe VOYO: ploaie de goluri și o victorie clară pentru oaspeți
Crystal Palace – Chelsea, scor 1-3, a fost pe VOYO: ploaie de goluri și o victorie clară pentru oaspeți
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată”

Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată”

Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”

Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”

Revoluție la Inter! Cristi Chivu renunță la trei veterani importanți

Revoluție la Inter! Cristi Chivu renunță la trei veterani importanți

"Transferul anului" pleacă de la FCSB. Cum s-a ajuns în situația nedorită de Becali

"Transferul anului" pleacă de la FCSB. Cum s-a ajuns în situația nedorită de Becali

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB



Recomandarile redactiei
Gigantul din Serie A a trimis oferta pentru Radu Drăgușin! Mingea e în terenul lui Tottenham
Gigantul din Serie A a trimis oferta pentru Radu Drăgușin! Mingea e în terenul lui Tottenham
Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României
Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României
Coman, „fiert“ în mijlocul arabilor: cum a fost filmat după pierderea Supercupei cu Al-Gharafa
Coman, „fiert“ în mijlocul arabilor: cum a fost filmat după pierderea Supercupei cu Al-Gharafa
Jucătorul antrenat de legendarul Michael Chang face senzație la Australian Open 2026. "O nebunie!" Pe cine a trimis acasă
Jucătorul antrenat de legendarul Michael Chang face senzație la Australian Open 2026. "O nebunie!" Pe cine a trimis acasă
Fără precedent! Cupa Mondială 2026 a intrat deja în istorie
Fără precedent! Cupa Mondială 2026 a intrat deja în istorie
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Toată lumea în Europa! Nu mai puțin de 10 echipe din România vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Toată lumea în Europa! Nu mai puțin de 10 echipe din România vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Încă un sârb la Rapid! Ultimul sosit în Giulești are un CV plin de trofee, plus o finală de Champions League
Încă un sârb la Rapid! Ultimul sosit în Giulești are un CV plin de trofee, plus o finală de Champions League
CITESTE SI
Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

stirileprotv Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!