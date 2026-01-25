CSM Volei Alba Blaj şi-a consolidat poziţia de lider în Divizia A1 la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Lugoj cu scorul de 3-0 (25-16, 25-15, 25-11), sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 12-a.

Volei Alba Blaj - CSM Lugoj 3-0 și CSO Voluntari - Corona Brașov 3-2



Drussyla Andressa Felix Costa a reuşit 14 puncte pentru campioane, iar Evilania Martinez Luis a contribuit cu 11 puncte.

CSO Voluntari 2005 a câştigat cu emoţii meciul cu CSM Corona Braşov, scor 3-2 (25-19, 24-26, 16-25, 28-26, 15-8), în Sala Polivalentă ''Gabriela Szabo''.

Nikola Radosova a reuşit 22 de puncte pentru gazde, Nicole van de Vosse a adăugat 19, iar Georgiana Popa 17.

Ioana Baciu a fost cea mai bună de la Corona, cu 19 puncte.

U Cluj - Dinamo 0-3, cu unul dintre seturi încheiat 7-25



CS Dinamo Bucureşti (foto) s-a impus cu 3-0 (25-11, 25-7, 25-13) pe terenul echipei CS "U" Cluj, cea mai clară victorie din acest sezon a dinamovistelor - adversarele au strâns în cele trei seturi doar 31 de puncte.

Tatjana Gajic (15 puncte) a fost cea mai bună dinamovistă, completată de Andra Badiu Savu (12 p), Tereza Hrusecka (10 p), Ramona Rus (9 p), Jovana Mirosavljevic (7 p), Oleksandra Milenko (6 ), Irene Ricci (2 p).

