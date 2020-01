Antrenamentele lui Dan Petrescu, mai grele ca in Anglia? Pascanu rupe tacerea dupa ce a parasit-o pe CFR Cluj: "Tranzitia a fost dificila"

Alexandru Pascanu a plecat sub forma de imprumut la Voluntari.

Pascanu a oferit prima reactie dupa ce a fost imprumutat de CFR Cluj la Voluntari. Dan Petrescu declarase ca fundasul adus de la Leicester nu face fata cerintelor impuse de el.

Alex Pascanu spune ca tranzitia din Anglia in Liga 1 a fost una dificila pentru el si ca cerintele de aici sunt diferite fata de cele de acolo:

"A fost un an foarte bun, cu multe lucruri care s-au intamplat. Nu a fost o tranzitie usoara, dar am invatat foarte multe. Chiar si in a doua parte a sezonului in care nu a am jucat cat as fi dorit, am invatat multe chestii care sper sa ma ajute in cariera mea. Tranzitia asta a fost mai dificila. Au fost si niste conditii la CFR care nu… Au fost cateva chestii diferite fata de Anglia. Primele jocuri de la CFR au fost dificile, dar am venit sa prind mai multa experienta in Liga I. Sunt cateva chestii foarte diferite in compratie cu Anglia, dar fotbalul e tot fotbal si ar trebui sa fac fata. Au fost cateva chestii care nu au fost cum ar trebui si din partea mea si sper sa putem regla chestiile astea", a spus Pascanu la telekom.

"Dan Petrescu este foarte exigent"

Pascanu a vorbit despre antrenamentele dure pe care le face Dan Petrescu. Desi a venit dintr-un mediu cum este cel al fotbalului englez, unde antrenamentele si fotbalul sunt destul de dure, Pascanu a ramas uimit de exigenta antrenorului de la CFR Cluj:

"E un om foarte exigent. Asa e si la antrenamente, antrenamente dure. Acum am venit aici sase luni pana vara, vom vedea din vara ce va fi", a mai spus Pascanu.

"Il dau imprumut, dar nu stiu cine si-l asuma in Liga 1"

Dan petrescu spunea in luna decembrie a anului trecut ca ii da drumul lui Pascanu imprumut si ca nu se bazeaza pe el:

"Daca gasesc o echipa, il dau imprumut. Nu stiu cine si-l asuma in Liga 1. Daca el vrea sa joace, poate pleca. Eu nu ma bazez pe jucator U21 ca fundas central. Mi-as dori ori fundas lateral, ori portar ar fi ideal. In situatiile in care am avut toti fundasii disponibili in Liga 1, nu prea a ajuns nimeni la poarta noastra. Nu prea imi aduc aminte sa fi scos Arlauskis ceva clar sezonul trecut in play-off."