FABULOS | Cum sa faci 1.2 milioane de euro intr-o singura zi: reteta este la Dan Petrescu! Lovitura colosala data de antrenorul roman

Din articol Dan Petrescu incaseaza de 7 ori salariul lui Bogdan Vintila

Dan Petrescu si-a adaugat in cont o suma impresionanta.

Antrenorul si-a reinnoit recent contractul cu CFR Cluj si conform celor de la fanatik, una din conditiile prelungirii a fost ca bonusurile pentru performantele europene sa ii intre pe loc in cont. Astfel, Dan Petrescu a primit in ziua in care a semnat prelungirea 1.200.000 euro. Echipa din Gruia i-a platit "bursucului" 1 milion de euro pentru calificarea in grupele Europa League si un bonus de 200.000 de euro pentru calificarea in primavara europeana.

Pe langa suma fabuloasa care i-a umplut conturile, Dan Petrescu a semnat si un contract de invidiat pentru toti antrenorii din Liga 1. Acesta va castiga 450.000 de euro pe sezon plus bonusuri de performanta.

Dan Petrescu incaseaza de 7 ori salariul lui Bogdan Vintila

Odata cu noua intelegere, Dan Petrescu a devenit de departe cel mai bine platit antrenor din Liga 1. Antrenorul incaseaza un salariu lunar de 37.500 de euro, de 7 ori mai mult decat rivalul de la FCSB, Bogdan Vintila, care incaseaza doar 5000 de euro pe luna.