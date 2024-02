Cristiano Ronaldo a adus victoria echipei Al Nassr în partida cu Al-Fayha, scor 1-0, disputată miercuri seara la Riad, în prima manşă a optimilor de finală ale competiției.

Golgheterul all-time al clubului Real Madrid a marcat unicul gol în confruntarea dintre cele două grupări saudite, în minutul 81, după o combinaţie cu croatul Marcelo Brozovic. Meciul retur se va disputa miercurea viitoare, tot în capitala Arabiei Saudite.

Starul portughez s-a bucurat într-un mod aparte, ducând mâinile la urechi, spre direcția fanilor. Totuși, atmosfera de pe stadion a fost una dezolantă, ținând cont că la meci au fost prezenți doar 3111 de spectatori într-o arenă cu capacitate de 44.500 locuri.

În campionatul Arabiei Saudite media de spectatori este de doar 8266 de oameni, cea mai slabă prezență fiind de 133 de fani, la partida dintre Al Riyadh și Al Okhdood.

Cristiano Ronaldo cupped his ears to a near-empty stadium in Saudi Arabia ????????

The attendance on the night was just 3,111 in a 44,500 capacity stadium ????????️ pic.twitter.com/IdG3AzIsZw