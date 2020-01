CFR Cluj a facut prima achizitie a iernii.

Campioana Romaniei profita de faptul ca i-a fost ridicata interdictia la transferuri si da lovitura inca din prima zi din care poate lua jucatori. Ardelenii au transferat un mijlocas care se incadreaza in regula U21.



Cristian Paleoca vine din liga a 3-a, de la Sticla Ariesul Turda si a contribuit decisiv la promovarea echipei sale in sezonul trecut. Mijlocasul nascut in 1999, a fost in probe si la FC Botosani, insa a fost in atentia si lui Hermannstadt.