Continua curatenia la CFR Cluj! Dan Petrescu a dat afara doi jucatori de la echipa! Anuntul oficial

CFR Cluj s-a despartit de doi jucatori.

Echipa din Gruia a oficializat astazi transferul lui Chipciu, dar a anuntat si despartirea de doi jucatori. Dan Petrescu le-a transmis lui Vatca si Peteleu ca nu se va mai baza pe ei si contractele celor doi au fost reziliate:

"Clubul CFR 1907 Cluj anunta ca a ajuns la un acord privind rezilierea amiabila a contractelor cu jucatorii Cosmin Vatca si Andrei Peteleu!

Vatca a evoluat in tricoul echipei noastre intre 2014 si 2018, iar dupa un sezon petrecut la FC Voluntari, goalkeeper-ul a revenit in Gruia. In aceasta perioada, Vatca a castigat de doua ori titlul cu CFR Cluj, o data Cupa Romaniei si o data Supercupa.

Andrei Peteleu a sosit in Gruia in iulie 2016 de la Petrolul Ploiesti si a bifat in total 62 de partide pentru CFR Cluj. Fundasul de 27 de ani si-a trecut in palmares doua titluri si o Supercupa", se arata in comunicatul emis de CFR.

Clujenii s-au mai despartit in aceasta iarna de Andrei Muresan, Sebastian Mailat si Alexandru Pascanu. Ardelenii au inceput curatenia la echipa dupa ce au aflat ca au scapat de interdicitia la transferuri.