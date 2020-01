Culisele prelungirii CONTRACTULUI lui Dan Petrescu! Antrenorul lui CFR a devenit CEL MAI BINE PLATIT tehnician din Liga 1

Dan Petrescu (52 ani) a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj.

Antrenorul lui CFR a devenit cel mai bine platit din Liga 1, peste toti antrenorii si jucatorii, dupa cum scrie Gazeta Sporturilor.



Dan Petrescu care i-a adus de doua ori titlul de campioana lui CFR va incasa anual 450.000 de euro, plus bonusuri de performanta. Daca va reusi sa castige iar campionatul, "Bursucul" va primi 100.000 de euro, daca o va califica pe CFR din nou in grupele Europa League, va incasa 250.000 de euro. Pentru calificarea in grupele Champions League, Petrescu ar primi 500.000 de euro.

Astfel, castigul lui Dan Petrescu ar ajunge la 800.000 de euro pe sezon daca reuseste performanta de anul acesta.