OFICIAL Încă un portughez în SuperLiga! Revine la CFR Cluj după 16 ani

Încă un portughez în SuperLiga! Revine la CFR Cluj după 16 ani Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj a intrat într-o nouă eră după despărțirea de Daniel Pancu. 

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CFR ClujAntonio FolhaDani Soares
Din articol

Gruparea din Gruia l-a numit antrenor principal pe portughezul Antonio Folha, iar noul tehnician și-a conturat deja staff-ul cu care va încerca să readucă echipa în lupta pentru trofee.

Odată cu instalarea lui Folha, la CFR revine și un nume cunoscut suporterilor. Dani Soares, fostul mijlocaș al ardelenilor, va ocupa funcția de antrenor secund, la 16 ani de la perioada în care îmbrăca tricoul vișiniu.

Dani Soares revine în Gruia după 16 ani

Portughezul a evoluat pentru CFR între 2007 și 2010. Acum, el revine într-o nouă postură și va face parte din staff-ul condus de Antonio Folha.

Din noua echipă tehnică mai fac parte Laurențiu Rus, Helder Ferreira, Mihai Ștețca, Cristian Dragotă, Andrei Dăngulea, Vasile Demeter și analistul video Paulo Menezes.

Antonio Folha nu a mai antrenat din vara anului 2024. Ultima sa experiență a fost la FC Porto B, formație pe care a pregătit-o între 2021 și 2024. În cele 119 meciuri de pe banca tehnică, portughezul a înregistrat o medie de 1,28 puncte pe meci.

Înainte de această aventură, Folha a mai antrenat-o pe Portimonense în prima ligă portugheză și a avut un alt mandat la FC Porto B.

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