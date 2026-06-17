Gruparea din Gruia l-a numit antrenor principal pe portughezul Antonio Folha, iar noul tehnician și-a conturat deja staff-ul cu care va încerca să readucă echipa în lupta pentru trofee.

Odată cu instalarea lui Folha, la CFR revine și un nume cunoscut suporterilor. Dani Soares, fostul mijlocaș al ardelenilor, va ocupa funcția de antrenor secund, la 16 ani de la perioada în care îmbrăca tricoul vișiniu.

Dani Soares revine în Gruia după 16 ani

Portughezul a evoluat pentru CFR între 2007 și 2010. Acum, el revine într-o nouă postură și va face parte din staff-ul condus de Antonio Folha.