GALERIE FOTO CFR Cluj a comis-o cu 4 zile înainte să ia startul în noul sezon din Superliga

CFR Cluj a comis-o cu 4 zile înainte să ia startul în noul sezon din Superliga Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj a disputat ultimul amical din această vară, iar acum se pregătește de startul Superligii.

TAGS:
CFR ClujAntonio FolhaGloria Bistrita
Din articol

CFR Cluj, eșec contra Gloriei Bistrița înainte de startul Superligii

CFR a pierdut amicalul cu Gloria Bistrița, disputat în Gruia, cu porțile închise, marți după-amiază, scor 0-2. Divizionara secundă s-a impus prin golurile marcate de Emmanuel Mensah (12') și Branimir Cavar (68').

  • Emmanuel Mensah, atacant ghanez în vârstă de 22 de ani, aparține de CFR Cluj, însă este împrumutat la Gloria Bistrița.
  • În sezonul trecut, Gloria Bistrița a încheiat pe locul 5 din grupa A a play-out-ului ligii secunde.

CFR Cluj a mizat pe un prim 11 solid din care nu au lipsit Andrei Cordea, Alexandru Păun, Meriton Korenica sau Mario Camora. Antonio Folha a schimbat complet echipa în repriza secundă.

  • Echipa de start a lui CFR Cluj: Moreira, Camora, Savic, Pantalon, Kun, Muhar, Fică, Korenica, Păun, Cordea, Drazic
  • Echipa din repriza secundă a lui CFR Cluj: Moreira (70’ Vâlceanu), Abeid, Sade, Gligor, Braun, Djokovic, Barrios, Perianu, Sfait, Biliboc, Zahovic
  • Lotul Gloriei Bistrița: Greab, Frunză, Panțîru, Asibey, Lică, Pîrvulescu, Mehdi, Mogoș, Osikmashvili, Bradu, Mensah, Suciu, King, Lupu, Gheorghe, Șofroni, Cavar, Bara, Silvășan, Larosa, Țăran, Năsăudean 

CFR Cluj - Gloria Bistrița 0-2

Foto: Facebook @CSGloria2018

  • Cfr cluj gloria bistrita 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

"Prima repriză a fost controlată de echipa noastră. În minutul 6, Cordea a executat bine un corner, mingea a ajuns la Savic, care însă a trimis pe lângă poartă. Totuși, în minutul 12, o centrare l-a găsit pe Mensah în careu, care a marcat pentru oaspeți. În minutul 22, Camora a trimis o centrare bună pentru Cordea, care a trimis peste poartă. În minutul 28, Păun a recuperat mingea și a pătruns în careu, decarul nostru a șutat, dar portarul advers a avut o intervenție bună. În minutul 30, Păun i-a pasat lui Korenica, care a șutat din marginea careului, dar mingea sa a fost respinsă în corner. La faza următoare, Păun i-a pasat lui Cordea în careu, care a șutat, dar și această minge a fost deviată în corner. În minutul 41, King a reluat cu capul, dar a trimis peste poarta apărată de Moreira.

Repriza secundă a fost una asemănătoare, însă cu mai puține faze de porartă. În minutul 50, Zahovic a șutat din afara careului, mingea a fost deviată, iar portarul bistrițenilor a reținut mingea. În minutul 52, Biliboc a pasat în careu, Barrios a trimis spre Zahovic, dar atacantul nostru a trimis pe lângă poartă. În minutul 67, Zahovic i-a pasat lui Biliboc, care a scăpat singur cu portarul, dar nu a putut să-l învingă. În minutul 69, oaspeții au scăpat pe contraatac, Suciu i-a pasat lui Cavar, iar acesta a reușit să marcheze. Partida amicală s-a încheiat cu victoria bistrițenilor, scor 2-0", se arată în cronica prezentată de CFR Cluj.

CFR Cluj debutează sâmbătă în noul sezon din Superliga

CFR Cluj va lua startul în noul sezon din Superliga cu o partidă în deplasare contra celor de la Oțelul Galați, sâmbătă, de la ora 18:30.

Joi, 23 iulie, CFR Cluj va disputa prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, adversară urmând să fie câștigătoarea din duelul Alashkert (Armenia) - Yelimay (Kazahstan). În tur, cele două au remizat, scor 1-1.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Impactul real al „românilor săraci care au invadat Marea Britanie”, cu care politicienii din UK își sperie electoratul
Impactul real al „românilor săraci care au invadat Marea Britanie”, cu care politicienii din UK își sperie electoratul
ULTIMELE STIRI
Gabriela Ruse a fost eliminată la Iași Open!
Gabriela Ruse a fost eliminată la Iași Open!
Suporteri de lux pentru Spania în semifinala cu Franța! Campionii mondiali din 2010, prezenți la Dallas
Suporteri de lux pentru Spania în semifinala cu Franța! Campionii mondiali din 2010, prezenți la Dallas
Lovitură pentru FCSB! Fostul star al echipei, așteptat înapoi de Gigi Becali, semnează cu un alt club
Lovitură pentru FCSB! Fostul star al echipei, așteptat înapoi de Gigi Becali, semnează cu un alt club
România - Ungaria, meci capital la Men’s 20 EHF EURO 2026, de la 19:30 pe VOYO!
România - Ungaria, meci capital la Men’s 20 EHF EURO 2026, de la 19:30 pe VOYO!
Franța - Spania pentru un loc în finala Campionatului Mondial, de la ora 22:00, chiar de ziua Franței!
Franța - Spania pentru un loc în finala Campionatului Mondial, de la ora 22:00, chiar de ziua Franței!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

FCSB a făcut cel mai tare transfer al verii: ”Gigi a dat mare lovitură!”

FCSB a făcut cel mai tare transfer al verii: ”Gigi a dat mare lovitură!”

Transferul făcut astăzi de FC Barcelona: „Bun venit!”

Transferul făcut astăzi de FC Barcelona: „Bun venit!”

După ce a confirmat că Drăguș semnează cu FCSB, Becali a anunțat: ”Azi a semnat un român! Vor mai veni doi atacanți”

După ce a confirmat că Drăguș semnează cu FCSB, Becali a anunțat: ”Azi a semnat un român! Vor mai veni doi atacanți”



Recomandarile redactiei
Lovitură pentru FCSB! Fostul star al echipei, așteptat înapoi de Gigi Becali, semnează cu un alt club
Lovitură pentru FCSB! Fostul star al echipei, așteptat înapoi de Gigi Becali, semnează cu un alt club
Suporteri de lux pentru Spania în semifinala cu Franța! Campionii mondiali din 2010, prezenți la Dallas
Suporteri de lux pentru Spania în semifinala cu Franța! Campionii mondiali din 2010, prezenți la Dallas
Florin Gardoș a spus de la ce jucător are cele mai mari așteptări la naționala României
Florin Gardoș a spus de la ce jucător are cele mai mari așteptări la naționala României
Da pentru Argentina, nu pentru Franța! FIFA a acceptat solicitarea sud-americanilor înaintea semifinalelor de la Mondial
Da pentru Argentina, nu pentru Franța! FIFA a acceptat solicitarea sud-americanilor înaintea semifinalelor de la Mondial
Gabriela Ruse a fost eliminată la Iași Open!
Gabriela Ruse a fost eliminată la Iași Open!
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Încă un portughez în SuperLiga! Revine la CFR Cluj după 16 ani
Încă un portughez în SuperLiga! Revine la CFR Cluj după 16 ani
Antonio Folha, primele planuri la CFR Cluj. Mesajul pentru fani: „Suntem obligați!”
Antonio Folha, primele planuri la CFR Cluj. Mesajul pentru fani: „Suntem obligați!”
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
CITESTE SI
Ce au găsit autoritățile în mai multe gropi săpate în pământ, în Dâmbovița. Întreaga cantitate a fost distrusă pe loc

stirileprotv Ce au găsit autoritățile în mai multe gropi săpate în pământ, în Dâmbovița. Întreaga cantitate a fost distrusă pe loc

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

A ascuns sute de mii de lire de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani

stirileprotv A ascuns sute de mii de lire de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani

Noi atacuri americane în zona Strâmtorii Ormuz, la scurt timp după ce Trump a susținut că e deschisă. Anunțul făcut de Iran

stirileprotv Noi atacuri americane în zona Strâmtorii Ormuz, la scurt timp după ce Trump a susținut că e deschisă. Anunțul făcut de Iran

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!