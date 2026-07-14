CFR Cluj a mizat pe un prim 11 solid din care nu au lipsit Andrei Cordea, Alexandru Păun, Meriton Korenica sau Mario Camora. Antonio Folha a schimbat complet echipa în repriza secundă.

"Prima repriză a fost controlată de echipa noastră. În minutul 6, Cordea a executat bine un corner, mingea a ajuns la Savic, care însă a trimis pe lângă poartă. Totuși, în minutul 12, o centrare l-a găsit pe Mensah în careu, care a marcat pentru oaspeți. În minutul 22, Camora a trimis o centrare bună pentru Cordea, care a trimis peste poartă. În minutul 28, Păun a recuperat mingea și a pătruns în careu, decarul nostru a șutat, dar portarul advers a avut o intervenție bună. În minutul 30, Păun i-a pasat lui Korenica, care a șutat din marginea careului, dar mingea sa a fost respinsă în corner. La faza următoare, Păun i-a pasat lui Cordea în careu, care a șutat, dar și această minge a fost deviată în corner. În minutul 41, King a reluat cu capul, dar a trimis peste poarta apărată de Moreira.

Repriza secundă a fost una asemănătoare, însă cu mai puține faze de porartă. În minutul 50, Zahovic a șutat din afara careului, mingea a fost deviată, iar portarul bistrițenilor a reținut mingea. În minutul 52, Biliboc a pasat în careu, Barrios a trimis spre Zahovic, dar atacantul nostru a trimis pe lângă poartă. În minutul 67, Zahovic i-a pasat lui Biliboc, care a scăpat singur cu portarul, dar nu a putut să-l învingă. În minutul 69, oaspeții au scăpat pe contraatac, Suciu i-a pasat lui Cavar, iar acesta a reușit să marcheze. Partida amicală s-a încheiat cu victoria bistrițenilor, scor 2-0", se arată în cronica prezentată de CFR Cluj.

CFR Cluj debutează sâmbătă în noul sezon din Superliga

CFR Cluj va lua startul în noul sezon din Superliga cu o partidă în deplasare contra celor de la Oțelul Galați, sâmbătă, de la ora 18:30.

Joi, 23 iulie, CFR Cluj va disputa prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, adversară urmând să fie câștigătoarea din duelul Alashkert (Armenia) - Yelimay (Kazahstan). În tur, cele două au remizat, scor 1-1.