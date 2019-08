Antonio Conceicao, favorit sa preia FCSB! Clauza RUSINOASA din contractul cu CFR: conducerea putea sa-i faca echipa legal! 

Antonio Conceicao a avut o clauza unica in ultimul mandat la CFR Cluj!

Portughezul Antonio Conceicao e aproape de revenirea in Liga 1, de aceasta data la marea rivala a CFR-ului, FCSB. Conceicao a fost demis in iarna desi CFR era pe primul loc. Conducerea celor de la CFR a preferat sa-i acorde lui Minteuan cateva etape de interimat, iar apoi Dan Petrescu a preluat echipa.

Conceicao avea o clauza halucinanta in contractul cu campioana. Era obligat sa se consulte cu conducerea atunci cand alcatuia echipa si lua decizii in privinta jucatorilor sai.

Conceicao a negat vehement existenta acestui contract, desi au aparut chiar si imagini cu actele semnate de portughez.



“Asta a fost o alta smecherie prin care s-a incercat sa se puna presiune pe mine. Cine ma cunoaste stie foarte bine ca eu fac lotul, eu fac echipa, eu fac schimbarile si ca nu accept niciun fel de interferenta din partea conducerii”, a spus Antonio Conceicao, potrivit Fanatik.



In acest moment, Toni Conceicao si Jorge Costa sunt antrenorii cu care Gigi Becali negociaza pentru banca FCSB.

Clauzele din contractul lui Conceicao la CFR Cluj



# se consulta cu Consiliul de Administratie cu privire la formatia care intra in teren la jocurile oficiale si amicale;

# colaboreaza cu conducerea clubului formuland opinii din punct de vedere tehnic;

# participa ori de cite ori este solicitat la sedintele cu administratia;

# face propuneri conducerii clubului pentru aplicarea de sanctiuni disciplinare jucatorilor;

# trebuie sa restituie integral echipamentul primit la incetarea contractului!

# presedintele are dreptul de a exercita controlul asupra antrenorului, de a evalua performanta activitatii acestuia;



Cat castiga Antonio Conceicao la CFR Cluj



10 mii de euro net pe luna este salariul lui Toni Conceicao la CFR Cluj

30 de mii de euro este bonusul pentru castigarea Ligii 1 Betano

10 mii de euro este bonusul pentru castigarea Cupei Romaniei

75 de mii de euro era bonusul pentru calificarea in grupele UCL

1.000 de euro incaseaza Conceicao, pe langa salariu, pentru fiecare meci castigat in Liga 1 Betano!



Concaicao: Vin miercuri s-o vad pe CFR!

Antonio Conceicao va ajunge miercuri in Romania, insa ca s-o urmareasca pe CFR in meciul cu Celtic din preliminariile Champions League. "Nu m-a cautat nimeni de la FCSB", a spus antrenorul pentru ProSport.