BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Surpriza URIASA! Becali vrea sa aduca un strain de LEGENDA antrenor la FCSB! A fost CAPITANUL LUI MOURINHO la castigarea Champions League

Becali anunta FINALA pentru banca FCSB: mai are 3 nume pe lista!

Conform surselor www.sport.ro, favoritul momentului e portughezul Jorge Costa!

Fost antrenor la CFR Cluj in sezonul 2011 - 2012, Costa e o legenda a fotbalului portughez. A petrecut 15 ani la Porto si a jucat 50 de meciuri in nationala Portugaliei. Costa a fost capitan in cea mai mare parte a carierei sale la Porto, inclusiv in perioada in care 'dragonii' castigau Champions League si Cupa UEFA cu Mourinho antrenor!

Poreclit 'Animalul', Costa a mai antrenat AEL Limassol, Anorthosis, Pacos Ferreira (toate din Cipru), nationala Gabonului, Sfaxien (Tunisia), Arouca, Tours (din liga a 2-a franceza) si Mumbai City (India) dupa ce a plecat de la CFR.

Costa a fost dat afara de Paszkany de la CFR desi era pe primul loc in clasament. "Nu avem orizont in joc si ne puneam avansul in pericol" - explica atunci milionarul din fruntea CFR-ului. Costa a fost inlocuit cu Ioan Andone, care a dus echipa spre titlu.



Pe lista lui Becali mai e si Antonio Conceicao, fost si el la CFR in 3 randuri! Ultima data, Conceicao a pregatit-o pe CFR chiar sezonul trecut, insa a fost concediat, la fel ca Jorge Costa, cand echipa era prima in Romania!