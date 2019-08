"Stiti ce inseamna un papagalo, no?" A spus ASTA despre Becali si acum poate ajunge antrenor la FCSB! Cum s-a ajuns la cearta

Ramasa fara antrenor, FCSB se pregateste sa fie preluata de un strain pentru prima data dupa 8 ani! De la Ronny Levy, FCSB a avut pe banca numai straini! Gigi Becali il vrea pe unul dintre Tony Conceicao si Jorge Costa! Cei doi portughezi au fost in trecut pe banca CFR-ului!

Costa este unul dintre antrenorii care i-au raspuns public lui Becali dupa una dintre declaratiile acestuia despre CFR! In 2012, Costa spunea despre Becali ca "vorbeste mult, ca un papagal"! Astfel, daca ultimii antrenori adusi au declarat din start ca sunt dispusi sa colaboreze cu patronul FCSB-ului, Becali vrea acum un antrenor care nu se teme sa ii raspunda public!

"Noi muncim bine si am ajuns pe merit pe primul loc. Dar sa va zic ce cred eu despre cei care doar dau din gura mereu. Stiti ce inseamna un papagalo, nu? Cel care vorbeste mult. Ce se zice dinspre adversarii nostri nu e important pentru noi. Avem constiinta impacata ca facem o treaba buna. Cat despre papagalul care da din gura, credeti-ma ca stiu ce vorbesc, ca am si eu acasa doi papagali care vorbesc la fel de mult" spunea Jorge Costa in 2012 despre Gigi Becali.