Cat NOROC! Echipe accesibile pentru FCSB daca trece de Mlada! Cine sunt cele doua adversare ale ros-albastrilor

FCSB va juca cu castigatoare dublei dintre Ventspils si Vitoria Guimaraes daca va trece de Mlada.

Daca o va elimina pe Mlada Boleslav in turul 3 preliminar Europa League, FCSB va juca in play-off-ul competitiei cu castigatoarea dublei dintre Ventspils (Letonia) si Victoria Guimaraes (Portugalia).

Cine este Vitoria Guimaraes



Vitoria Guimaraes este un club care evolueaza in prima liga a Portugaliei. A terminat sezonul trecut pe locul 5 in campionat si s-a calificat in turul 2 preliminar Europa League, acolo unde au eliminat-o pe Jeunesse Esch din Luxemburg cu 5-0 la general.

Valoarea lotului celor de la Guimaraes este de 43,68 de milioane de euro, iar cel mai bine cotat fotbalist din lotul portughezilor este capitanul Pedrao, a carui cota este evaluata la 5 milioane de euro pe transfermarkt.com. Media de varsta a lotului este de 24 de ani, iar lotul este format din 34 de jucatori.

De-a lungul istoriei, Guimaraes a castigat o cupa a Portugaliei si o supercupa a Portugaliei. Echipa isi disuputa meciurile de acasa pe stadionul D.Afonso Henriques, o arena cu o capacitate de 30.000 de locuri.

Echipa folosita de antrenorul Ivo Vieira in ultimul meci disputat de Guimaraes. 4-0 impotriva celor de la Jeunesse Escj:

Miguel Silva-Sacko, Edmomn Tap, Pedrao, Rafa Soares-Pepe, Musartl, Rochinha, Amoah, Davidson-Guedes. Acest prim 11 valoreaza in medie 1,91 milioane de euro, iar media de varsta este de 24,4 ani.

Cine este Ventspils



Ventspils este o formatie care evolueaza in campionatul din Letonia si a terminat sezonul trecut pe locul al doilea si au ajuns in primul tur preliminar din Europa League, unde au eliminat-o pe Teuta din Albania cu 4-0 la general. In turul 2 au trecut de Gzira din Malta, cu 6-2 la general. Lotul formatiei din Letonia valoreaza 5,15 milioane de euro, iar cel mai valoros jucator este Joao Ananias, cotat la 700.000 de euro pe transfermarkt.com. Au castigat de-a lungul istoriei 6 campionate ale Letoniei si 7 cupe ale Letoniei. Meciurile de acasa le joaca pe stadionul central din Ventspils, o arena cu o capacitate de 3250 de locuri.

In acest moment, Ventspils ocupa locul 3 in campionatul Letoniei, cu 31 de puncte dupa 21 de meciuri.

Echipa folosita de antrenorul Igor Klosovs in ultimul meci disputat de Ventspils, 4-0 impotriva maltezilor de la Gzira:

Makhnovskyl-Alcenat, Hello, Mamah, Mchedlishvili, Palavandishvili, Kazacoks, Villela, Ayegun, Serhiichuk-Svarups

Acest prim 11 valoreaza in medie 232.000 de euro iar media de varsta este de 27,7 ani.