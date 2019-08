Ce i-a spus Dica lui Gigi Becali la telefon, dupa ce patronul FCSB l-a sunat de urgenta si i-a propus banca echipei: "Am fost cautat, da"

Gigi Becali cauta antrenor pentru FCSB, iar in acest moment in pole position pare a fi Toni Conceicao.

FCSB va juca impotriva Astrei fara antrenor principal pe banca. Locul lasat liber de Bogdan Andone dupa meciul cu Alashkert va fi luat de Vergil Andronache. Pana marti, patronul formatiei ros-albastre, Gigi Becali, spune ca echipa va avea un alt tehnician.

Dica l-a refuzat pe Becali

Inainte sa ajunga la varianta Toni Conceicao, Becali l-a sunat pe Nicolae Dica. Acum la FC Arges, Dica a refuzat revenirea la echipa ros-albastra.

"Eu nu vreau sa spun de ceilalti antrenori, cine a refuzat sau cum. Eu am fost cautat. Nu conteaza ce discutii am avut eu cu domnul Becali. Eu am decis sa raman aici, pentru ca incepem campionatul, iar FC Arges este echipa mea de suflet, echipa la care eu imi doresc sa fac performanta. Am ales acest club pentru ca il iubesc si pentru ca imi doresc foarte mult sa ajut echipa sa ajunga in Liga 1. Am contract pe 3 ani, nu va fi usor, va fi o munca titanica, pentru ca avem adversari foarte puternici. Eu am fost la FCSB un an si jumatate si am facut lucruri bune", a spus Nicolae Dica, potrivit Telekom.