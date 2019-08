Gigi Becali e convins ca FCSB se va intoarce in Ghencea.

Exilat in urma infrangerilor de la tribunal cu Talpan, Gigi Becali e convins ca Armata il va reprimi pe noul stadion Steaua. Arena este modernizata in aceasta perioada pentru EURO 2020, turneu organizat in premiera si la Bucuresti. Noul stadion din Ghencea va fi teren de antrenament pentru una din nationalele care vor veni la turneul final in Romania. Apoi, CSA Steaua ar urma sa joace acolo, insa noua echipa a Armatei nu a reusit sa promoveze in liga a treia in primii doi ani de la infiintare.

Gigi Becali sustine ca generalii il asteapta cu FCSB pe noul stadion Steaua.



Becali: O sa se roage de mine sa joc in Ghencea!

"Mi-a zis un general: «cine crezi ca o sa joace? Tot dumneata joci». O sa se roage de mine sa joc pe Ghencea. Ce o sa faca cu stadionul? Cine sa joace acolo, Steaua in Liga 4?

Oricum, nu promoveaza ca e Carmen acolo. A dat Dumnezeu sa joace din nou cu Carmen, un adversar puternic", a spus Gigi Becali la Digi.

Compania nationala de investitii a anuntat saptamana trecuta ca arena din Ghencea este cea mai avansata dintre cele trei pregatite pentru EURO, cu scheletul tribunelor deja montat.

