Becali a adus 3 fundasi stanga in ultima saptamana.

Soiledis, Pantiru si Sorin Serban au semnat cu FCSB. Desi a revenit la potential fizic normal si a jucat in returul cu Alashkert, Stan nu va mai primi sanse la FCSB, anunta Becali.

Becali nu s-a suparat dpe Tanase dupa discursul dur de la finalul meciului cu armenii.

"Bravo lui, asa vorbeste un lider si un capitan de echipa. Foarte bine a facut. Ai valoare? Ramai la Steaua. N-ai? Pleci! Stan ce sa mai faca acum la noi? Au venit Pantiru, Soiledis, ce sa mai faca Stan?", a spus Becali la Digi Sport.

Alexandru Stan (30 de ani) l-a costat pe Becali 300 000 de euro in urma cu un an, cand a fost cumparat de la Astra. Fundasul stanga are un salariu de 15 000 de euro pe luna la FCSB.