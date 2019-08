ULTIMA ORA | Becali a anuntat ca FCSB are antrenor: "Nu vine diseara la meci, dar maine va fi la antrenament!"

FCSB este foarte aproape de a numi noul antrenor.

Gigi Becali a declarat ca va aduce un antrenor strain la FCSB, tehnician care a mai lucrat in Romania.

Becali a precizat ca noul antrenor nu va fi prezent in aceasta seara la meciul cu Astra, insa va fi prezent maine la antrenamentul echipei.



"Joi vom avea antrenor. In finala pentru postul de antrenor au intrat 2-3. Sunt cunoscuti, ii cunoasteti. Am de ales intre doi antrenori straini. Nu are cum sa fie prezent diseara la meci, dar maine va fi la antrenament. Nu vreau sa dau nume! A mai pregatit echipe din Romania!", a declarat Gigi Becali la DigiSport.