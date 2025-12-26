Andrei Cordea (26 de ani) a avut parte de un sezon solid la CFR Cluj, în a doua jumătate a anului 2025. A marcat 9 goluri și a oferit două pase decisive în 20 de partide oficiale.

Andrei Cordea a găsit explicația pentru golurile sale

Cordea a înregistrat 8 goluri și un assist în 15 apariții din Superliga României. Golgheterul „feroviarilor” a vorbit despre secretul din spatele formei sale bune.

Aripa dreapta a subliniat că marchează tocmai pentru că nu este disperat în privința golurilor. Cordea s-a arătat încrezător că va puncta în continuare pe tabelă datorită seriozității sale.

Cordea: „Iau totul pas cu pas, meci cu meci”

„Pentru mine cel mai important este să fiu sănătos. Iau totul pas cu pas, meci cu meci. Avantajul meu este că nu sunt disperat să marchez.

Știu că golul va veni o dată cu disciplina mea, cât de serios sunt. În funcție de ce fac în teren o să vină și golul. Poate și ăsta este un atu al meu și faptul că nu am în cap să mă gândesc să plec”, a declarat Andrei Cordea, într-un interviu acordat pentru CFR TV.