Chivu dă lovitura după seara de Champions League! Eliminarea care o ajută pe Inter

Inter, ajutată de eliminarea lui PSV: Ivan Perisic, tot mai aproape să ajungă sub comanda lui Chivu

Ultima etapă din Champions League a adus eliminarea lui PSV Eindhoven din competiție după 1-2 contra lui Bayern Munchen, ceea ce înseamnă că veteranul Ivan Perisic (36 de ani), sub contract cu campioana Olandei până vara viitoare, are șanse tot mai mari să ajungă la Inter în această iarnă.



Inter și-a manifestat de câteva săptămâni interesul pentru repatrierea lui Perisic, însă s-a lovit de refuzul categoric al lui PSV, care nu voia să își cedeze unul dintre cei mai importanți jucători în lot.



Totuși, faptul că PSV nu va mai juca în Champions League i-ar putea determina pe șefii campioanei Olandei să accepte oferta de la Inter, mai ales că și fotbalistul croat își dorește să revină la Inter.



Deși săptămâna viitoare va împlini 37 de ani, Ivan Perisic are un randament foarte bun la PSV. În acest sezon, extrema a înscris 5 goluri și a oferit 10 pase decisive sub comanda lui Peter Bosz.

