Simona Halep a jucat, în 4 februarie 2025, ultima partidă a carierei de jucătoare profesionistă de tenis.
Singurul număr 1 WTA pe care țara noastră l-a dat a avut onoarea de a-și bifa ultimul meci chiar într-un turneu organizat de România, la Cluj-Napoca.
Cum vede Simona Halep starea tenisului românesc, după retragerea sa
Un an mai târziu, Simona Halep a privit asupra stării actuale a tenisului românesc și a afirmat, într-un interviu acordat PRO TV, că, în partea bună a clasamentului mondial „există loc pentru toată lumea, dacă se muncește.”
Dubla campioană de Grand Slam crede că tenisul românesc se află într-o situație bună, în prezent, iar jucătoarele tinere au încredere și avantajul de a se putea inspira din performanțele atinse de generația excepțională reprezentată cel mai bine de Simona Halep, Sorana Cîrstea și Irina Begu.
„Sunt multe tinere care au posibilitățile să facă performanță.”
„Eu zic că e foarte ok, e un lucru pozitiv că sunt atâtea fete în top 100. Generația noastră de fete a fost o generație foarte, foarte bună și, din câte văd, sunt multe tinere care au posibilitățile să facă performanță, pentru că tenisul e un sport scump.
Mă bucur pentru ele că au încredere și ar trebui să fie motivate că se poate, pentru că generația noastră a fost atât timp în top 50, în top 100.
Este loc pentru toată lumea, dacă se muncește,” a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat exclusiv pentru Știrile PRO TV.
Turneul de la Cluj-Napoca, transmis exclusiv de VOYO
În 2026, România va continua să organizeze două competiții de calibru WTA 250, Transylvania Open și Iași Open.
Turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, programat în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie, va fi transmis în exclusivitate de VOYO.
Minimum șase jucătoare din țara noastră vor fi prezente pe tabloul principal, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea numărându-se printre principalele favorite la câștigarea trofeului.