Simona Halep a jucat, în 4 februarie 2025, ultima partidă a carierei de jucătoare profesionistă de tenis.

Singurul număr 1 WTA pe care țara noastră l-a dat a avut onoarea de a-și bifa ultimul meci chiar într-un turneu organizat de România, la Cluj-Napoca.

Cum vede Simona Halep starea tenisului românesc, după retragerea sa



Un an mai târziu, Simona Halep a privit asupra stării actuale a tenisului românesc și a afirmat, într-un interviu acordat PRO TV, că, în partea bună a clasamentului mondial „există loc pentru toată lumea, dacă se muncește.”

Dubla campioană de Grand Slam crede că tenisul românesc se află într-o situație bună, în prezent, iar jucătoarele tinere au încredere și avantajul de a se putea inspira din performanțele atinse de generația excepțională reprezentată cel mai bine de Simona Halep, Sorana Cîrstea și Irina Begu.