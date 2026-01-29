EXCLUSIV „Este loc.” Cum vede Simona Halep tenisul românesc, la un an de la retragerea definitivă

„Este loc.” Cum vede Simona Halep tenisul românesc, la un an de la retragerea definitivă Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Simona Halep și-a oferit perspectiva asupra tenisului românesc, înainte de Transylvania Open, competiție difuzată exclusiv de VOYO.

TAGS:
Simona Haleptenisul romanescTenis WTA Romania
Din articol

Simona Halep a jucat, în 4 februarie 2025, ultima partidă a carierei de jucătoare profesionistă de tenis.

Singurul număr 1 WTA pe care țara noastră l-a dat a avut onoarea de a-și bifa ultimul meci chiar într-un turneu organizat de România, la Cluj-Napoca.

Cum vede Simona Halep starea tenisului românesc, după retragerea sa

Un an mai târziu, Simona Halep a privit asupra stării actuale a tenisului românesc și a afirmat, într-un interviu acordat PRO TV, că, în partea bună a clasamentului mondial „există loc pentru toată lumea, dacă se muncește.”

Dubla campioană de Grand Slam crede că tenisul românesc se află într-o situație bună, în prezent, iar jucătoarele tinere au încredere și avantajul de a se putea inspira din performanțele atinse de generația excepțională reprezentată cel mai bine de Simona Halep, Sorana Cîrstea și Irina Begu.

„Sunt multe tinere care au posibilitățile să facă performanță.”

„Eu zic că e foarte ok, e un lucru pozitiv că sunt atâtea fete în top 100. Generația noastră de fete a fost o generație foarte, foarte bună și, din câte văd, sunt multe tinere care au posibilitățile să facă performanță, pentru că tenisul e un sport scump.

Mă bucur pentru ele că au încredere și ar trebui să fie motivate că se poate, pentru că generația noastră a fost atât timp în top 50, în top 100.

Este loc pentru toată lumea, dacă se muncește,” a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat exclusiv pentru Știrile PRO TV.

Turneul de la Cluj-Napoca, transmis exclusiv de VOYO

În 2026, România va continua să organizeze două competiții de calibru WTA 250, Transylvania Open și Iași Open.

Turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, programat în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie, va fi transmis în exclusivitate de VOYO.

Minimum șase jucătoare din țara noastră vor fi prezente pe tabloul principal, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea numărându-se printre principalele favorite la câștigarea trofeului.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
ULTIMELE STIRI
Impunătoarea Sabalenka, în a patra finală consecutivă la Melbourne. Bielorusa a învins-o convingător pe ucraineanca Svitolina
Impunătoarea Sabalenka, în a patra finală consecutivă la Melbourne. Bielorusa a învins-o convingător pe ucraineanca Svitolina
Serena Williams a fost întrebată dacă revine în tenisul profesionist. Ce răspuns a dat fostul lider WTA
Serena Williams a fost întrebată dacă revine în tenisul profesionist. Ce răspuns a dat fostul lider WTA
Mihai Stoica dezvăluie problemele din vestiarul lui FCSB: ”De unde dai ’Bună ziua’ și la clanțe, acum nu mai saluți pe nimeni!”
Mihai Stoica dezvăluie problemele din vestiarul lui FCSB: ”De unde dai ’Bună ziua’ și la clanțe, acum nu mai saluți pe nimeni!”
Jackpot pentru Nicolae Stanciu! Chinezii i-au pus pe masă cel mai mare salariu posibil
Jackpot pentru Nicolae Stanciu! Chinezii i-au pus pe masă cel mai mare salariu posibil
Matteo Duțu, gata pentru debutul la Dinamo!
Matteo Duțu, gata pentru debutul la Dinamo!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile UCL, deși a câștigat cu 2-0 la Dortmund

Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile UCL, deși a câștigat cu 2-0 la Dortmund

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”

Dortmund – Inter 0-2. Chivu câștigă în Germania, dar ratează TOP 8 din UEFA Champions League

Dortmund – Inter 0-2. Chivu câștigă în Germania, dar ratează TOP 8 din UEFA Champions League

Ce a spus Elias Charalambous despre Gigi Becali: „Ar fi fost mai ușor pentru mine să plec”

Ce a spus Elias Charalambous despre Gigi Becali: „Ar fi fost mai ușor pentru mine să plec”



Recomandarile redactiei
Jackpot pentru Nicolae Stanciu! Chinezii i-au pus pe masă cel mai mare salariu posibil
Jackpot pentru Nicolae Stanciu! Chinezii i-au pus pe masă cel mai mare salariu posibil
Impunătoarea Sabalenka, în a patra finală consecutivă la Melbourne. Bielorusa a învins-o convingător pe ucraineanca Svitolina
Impunătoarea Sabalenka, în a patra finală consecutivă la Melbourne. Bielorusa a învins-o convingător pe ucraineanca Svitolina
Mihai Stoica dezvăluie problemele din vestiarul lui FCSB: ”De unde dai ’Bună ziua’ și la clanțe, acum nu mai saluți pe nimeni!”
Mihai Stoica dezvăluie problemele din vestiarul lui FCSB: ”De unde dai ’Bună ziua’ și la clanțe, acum nu mai saluți pe nimeni!”
Matteo Duțu, gata pentru debutul la Dinamo!
Matteo Duțu, gata pentru debutul la Dinamo!
Fiul lui Marcelo a semnat primul contract de jucător profesionist cu Real Madrid
Fiul lui Marcelo a semnat primul contract de jucător profesionist cu Real Madrid
Alte subiecte de interes
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Se naște o nouă stea în tenisul românesc! E din Constanța și a câștigat un puternic turneu în Turcia: "Începutul unei cariere de succes"
Se naște o nouă stea în tenisul românesc! E din Constanța și a câștigat un puternic turneu în Turcia: "Începutul unei cariere de succes"
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Ana Bogdan, apariție răvășitoare după Jocurile Olimpice de la Paris. Ce a făcut după două luni fără victorie
Ana Bogdan, apariție răvășitoare după Jocurile Olimpice de la Paris. Ce a făcut după două luni fără victorie 
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un bărbat care a suferit un AVC a fost dat afară în timp ce se afla în concediu medical. Care a fost motivul deciziei

stirileprotv Un bărbat care a suferit un AVC a fost dat afară în timp ce se afla în concediu medical. Care a fost motivul deciziei

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!