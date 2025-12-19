Adrian Păun (30 de ani) s-a arătat supărat la finalul partidei FC Botoșani - CFR Cluj 0-1, chiar dacă a marcat golul victoriei pentru echipa sa.

Adrian Păun, supărat după FC Botoșani - CFR Cluj 0-1

Păun și-a exprimat supărarea pentru situația „feroviarilor” din clasament și a subliniat că el și coechipierii săi trebuie să lupte în fiecare partidă pentru a avea șanse la play-off.

„A fost o primă fază încâlcită. M-am întors și am dat la poartă. Mă bucur că am reușit să înscriu. Aveam nevoie de golul acesta personal. Mai mult decât mine avea nevoie echipa de 3 puncte, să încheiem anul cu victorie.

M-am așteptat să câștigăm. E o victorie de caracter, de moral, în condițiile date. Am avut mulți jucători accidentați. Mă bucur mult pentru victorie.

Păun: „Nu vreau să mă gândesc la play-off”

Nu vreau să mă gândesc la play-off. Suntem într-o situație grea în continuare. Luăm fiecare meci pas cu pas. Și ne vom lupta până la capăt pentru locul șase.

A fost un sezon nebun. În campionat am început bine. După care au venit meciurile din Europa, în play-off știți ce s-a întâmplat. În momentele grele se văd caracterele mai puternice și mergem mai departe”, a declarat Adrian Păun, la flash-interviuri.

Victorie muncită pentru CFR Cluj la Botoșani

CFR Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, FC Botoşani, în etapa a 21-a din Superligă. Adrian Păun a marcat singurul gol al partidei în minutul 5.

FC Botoşani a ratat ocazia de a trece pe primul loc în clasament și a rămas pe poziția a 3-a, cu 38 de puncte. Clujenii, cu 26 de puncte, se află pe locul 11, la patru „lungimi” de ultima poziție de play-off (a șasea).