Ryan Wedding a fost capturat în Mexico City

Ryan Wedding, un fost sportiv olimpic canadian, a fost arestat de Policia Federal în Mexico City, deși era protejat de periculosul Cartel Sinaloa, și a fost extrădat în SUA, a anunțat Kash Patel, directorul FBI. Acesta avea o recompensă de 15 milioane de dolari pe capul său și se afla de mai mulți ani pe lista Ten Most Wanted Fugitives a justiției americane. El era acuzat că era la conducerea unei operațiuni transnaționale de trafic de droguri, care a transportat până la 60 tone de cocaină în Canada în fiecare an, ulterior drogurile ajungând în SUA.



Rețeaua său făcea peste 1 miliard de dolari profit în fiecare an și opera în America de Nord, dar avea legături și în țări din America de Sud, precum Columbia, Ecuador și Peru, dar și conexiuni în țările din Marea Caraibilor, unde transporturile făceau escală. De asemenea, fostul sportiv este acuzat și că a dispus uciderea a unui martor într-un proces federal deschis împotriva sa, dar și lichidarea a trei alte persoane. Mult mai puțin cunoscut decât narcotraficanții mexicani și columbieni, acesta a fost comparat cu Joaquin "El Chapo" Guzman și a fost descris de Patel ca "Pablo Escobar al zilelor noastre".



Fostul sportiv olimpic a devenit "Pablo Escobar al zilelor noastre"

Ryan Wedding (44 de ani / 192 cm) s-a născut în Thunder Bay (Ontario) și a fost promovat la doar 15 ani în Canadian National Ski Team. A cucerit medalii la Junior World Championship (bronz, 1999, slalom uriaș / argint, 2001, slalom uriaș). A participat la Olimpiada de Iarnă din 2002, găzduită de Salt Lake City, unde a concurat pentru Team Canada în proba de snowboard slalomul uriaș paralel. A renunțat la sportul de performanță, după ce a terminat doar pe locul al 24-lea.



Ulterior, s-a mutat în Vancouver, unde a urmat cursurile Simon Fraser University, s-a apucat de culturism și a lucrat ca bouncer la cluburi de noapte. Cariera infracțională a început-o în 2004, când s-a apucat de afaceri imobiliare cu banii proveniți dintr-o fermă ilegală cu aproape 7.000 de plante de cannabis. A intrat pe radarul autorițăților, după ce Royal Canadian Mounted Police a găsit arme de foc și o cantitate de droguri în valoare de 10 milioane de dolari la Eighteen Carrot Farms. Nu a putut fi pus sub acuzare, deoarece probele împotriva sa au fost insuficiente.



După asocierea cu mafia rusă și iraniană, a petrecut trei ani în închisoare, pentru că a fost prins în flagrant în timp ce cumpăra cantități mari de cocaină de la un agent federal sub acoperire. Între 2011 și 2024 a asamblat o uriașă rețea de trafic de droguri și a devenit un membru de top al temutului Cartel Sinaloa, unde era cunoscut ca "El Jefe", "Giant" sau "Public Enemy", fiind cunoscut pentru brutalitatea sa și pentru excelentele abilități organizaționale.



Foto - Getty Images

