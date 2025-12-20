Ioan Varga începe „curățenia” la CFR Cluj! Revoluția pregătită pentru Pancu: „Rezolv eu”

CFR Cluj a câștigat al doilea meci la rând în Superliga, după ce s-a impus cu 1-0 la Botoșani, grație golului marcat de Adrian Păun în minutul 5.

Apărarea ardelenilor a mențiunt acest scor și s-a apropiat de zona play-off-ului.



Ioan Varga, susținere 100% pentru Daniel Pancu



Daniel Pancu a vorbit la finalul meciului despre anumiți jucători care nu au vrut să facă deplasarea la Botoșani. Antrenorul venit recent la echipă a anunțat o „curățenie” în lotul formației din Gruia în această iarnă.

Ioan Varga îl susține pe tehnicianul lui CFR Cluj și a anunțat că îl va ajuta să facă această „selecție” în următoarea perioadă.

