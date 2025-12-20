Ioan Varga începe „curățenia” la CFR Cluj! Revoluția pregătită pentru Pancu: „Rezolv eu”

Alexandru Hațieganu
CFR Cluj s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Botoșani, într-un meci din runda a 21-a din Superliga.

CFR Cluj a câștigat al doilea meci la rând în Superliga, după ce s-a impus cu 1-0 la Botoșani, grație golului marcat de Adrian Păun în minutul 5.

Apărarea ardelenilor a mențiunt acest scor și s-a apropiat de zona play-off-ului.

Ioan Varga, susținere 100% pentru Daniel Pancu 

Daniel Pancu a vorbit la finalul meciului despre anumiți jucători care nu au vrut să facă deplasarea la Botoșani. Antrenorul venit recent la echipă a anunțat o „curățenie” în lotul formației din Gruia în această iarnă.

Ioan Varga îl susține pe tehnicianul lui CFR Cluj și a anunțat că îl va ajuta să facă această „selecție” în următoarea perioadă.

„Îmi place de Pancone. Vin acasă și rezolv eu problemele, facem curățenie. Asta este, nu întotdeauna nimerești tot ce trebuie, mai dai și chix. Sper ca în iarnă să ne dea Dumnezeu minte și să fim mai luminați”, a precizat Iona Varga la digi sport.

În urma acestui succes, CFR Cluj se află pe locul 11, dar s-a apropiat pentru moment la doar patru puncte de ultimul loc ce duce în play-off, care este ocupat de Oțelul.

