Venit liber de contract după despărțirea de West Ham, francezul avea o cotă de piață de 10 milioane de euro în momentul semnării cu fosta campioană a României. După doar câteva luni și o prezență meteorică pe gazon, site-ul de specialitate Transfermarkt i-a actualizat valoarea la doar 4 milioane de euro pe 19 decembrie 2025. O prăbușire de 60% care oglindește fidel situația sa sportivă și fizică precară.



Este cel mai scăzut nivel al cotei sale de piață din ultimul deceniu, departe de momentul de glorie din 2019 sau 2021, când apărătorul valora 35 de milioane de euro.



O avere pentru câteva minute de joc



Deși cota i s-a dus în cap, conturile fundașului nu au avut de suferit. Potrivit ultimelor informații, Zouma a încasat aproximativ 150.000 de euro în scurta sa aventură la Cluj. Raportat la cele patru apariții oficiale în tricoul vișiniu – trei în Superliga și una în Cupă – rezultă o medie fabuloasă de 37.500 de euro per meci.



Bilanțul său pe teren este unul sărac: doar 197 de minute jucate în total în toate competițiile. În campionat, a prins echipa de start o singură dată și a intrat de pe bancă în alte două rânduri, ultima sa apariție fiind pe 31 octombrie, într-un meci cu Dinamo (scor 2-1).



Iuliu Mureșan, președintele ardelenilor, a confirmat că aventura lui Zouma se încheie în această iarnă, invocând problemele medicale cronice ale jucătorului la genunchi. „Șansele sunt de 99% să plece. Este un băiat bun, dar noi avem nevoie de jucători apți. La primul antrenament mai dur s-a accidentat din nou. În plus, trebuie să ținem cont și de salariu”, a spus Mureșan la Fanatik - detalii AICI.



Fundașul francez mai are contract teoretic până în iunie 2027.

