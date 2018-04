Americanii au aflat de zvonul transferului lui Alibec: "INTRIGANT!". Ce spun despre el si de ce il iubesc deja: "Azi am batut recordul de trafic" :)

Site-ul american AllMySportsNow.com a preluat stirea despre posibila oferta a lui New York Red Bulls pentru Denis Alibec.

Jurnalistul Ovidiu Ioanitoaia a afirmat astazi ca New York Red Bulls ar intentiona sa faca o oferta de 3 milioane de euro pentru Denis Alibec.

Vestea a ajuns destul de rapid si la urechile americanilor, care au comentat zvonul pe Twitter.

Un site american, allmysportsnow.com, a publicat stirea, facandu-i si un scurt portret atacantului stelist.

Americanii au caracterizat ipoteza transferului lui Alibec ca fiind una "intriganta".

"Alibec, care a debutat foarte tanar in Liga I, a fost transferat de Inter Milano in 2009, jucand de doua ori pentru club, pentru ca mai apoi sa fie imprumutat la Mechelen, Viitorul si Bologna.



Dupa revenirea in Romania, la Astra, in 2013, el si-a concretizat potentialul incredibil. In primele 25 de meciuri, a marcat 13 goluri si a obtinut prima convocare la nationala Romaniei.

Sezonul 2015/16 a fost cel mai bun pentru el. A marcat 16 goluri in 26 partide si a castigat titlul cu Astra, primul din istoria clubului. Si-a betonat, de asemenea, locul in nationala Romaniei.



In 2017, Alibec a semnat cu clubul pe care l-a iubit in copilarie. A marcat 8 goluri in 14 aparitii, dar sezonul 2017/18 nu a mai fost la fel de bun, el marcand doar un gol in Liga I si doua in Europa League", scriu americanii.

Dupa ce articolul lor a fost distribuit si de pagina de Twitter MLS Transfers, acestia au anuntat: "Am batut recordul de trafic" :)