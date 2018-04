"De ce sa nu speram la miracole?" Di Francesco promite ca o sa-i faca viata grea Barcelonei | Rezumatele din UCL sunt la PRO X, de la 23:50

AS Roma - Barcelona este in aceasta seara, de la ora 21:45. Rezumatul se vede la PRO X, de la 23:50!

Dupa ce au pierdut cu 1-4 in fata celor de la Barcelona in mansa tur a sferturilor Ligii Campionilor, antrenorul Di Francesco stie ca va intalni o echipa foarte puternica, dar anunta ca echipa sa este gata sa-i faca viata grea Barcelonei.

"De ce sa nu fie un miracol? Noi suntem obligati sa dam tot ce este mai bun din noi pentru aceasta partida. Trebuie sa ne aparam culorile. E bine sa te gandesti la calificare, dar este dificil. Este evident ca ne gandim la victorie, chiar daca ne confruntam cu un jucator (Messi) care nu este in cea mai buna forma, desi a reusit un hat-trick in ultima etapa" , a spus Di Francesco potrivit Gazzetta dello Sport.

In ultima etapa de campionat, Barcelona a invins-o pe Leganes cu 3-1, prin golurile lui Messi, iar AS Roma a pierdut pe teren propriu in fata celor de la Fiorentina cu scorul de 0-2.

Echipele probabile



AS Roma: Alisson - Florenzi, Fazio, Manolas. Kolarov - De Rossi , Strootman, Nainggolan - El Shaarawy, Cengiz Under (Gerson) Dzeko.

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Umtiti, Alba - Andre Gomes, Rakitic, Sergi Roberto - Iniesta, Messi, Suarez.