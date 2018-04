"O sa fie o lectie buna pentru toata lumea!" Ce supriza ii pregateste Guardiola lui Klopp. Manchester City - Liverpool azi, 21:45, in direct la PRO TV

Acum o saptamana, Liverpool a invins-o pe Manchester City cu scorul de 3-0. Diseara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV, Pep Guardiola vrea revansa.

Pep Guardiola crede ca echipa sa are toate calitatile pentru a intoarce scorul de pe Anfield Road. Potrivit Daily Mail, Guardiola a declarat: "Echipa mea este una exceptionala, nu se compara cu multe echipe. Este printre primele din lume si este placut sa fii managerul unei astfel de echipe. Acum 3 zile am jucat foarte placut, chiar daca am pierdut cu United" , a zis Pep.



In cazul unei eliminari, Guardiola a spus ce o asteapta pe City: "Daca nu sa putem sa intoarcem scorul, va fi o lectie buna pentru noi pentru ca nu suntem aici de cateva luni, ci suntem de o perioada lunga. Fotbalul este o provocare la fel ca viata si suntem bucurosi sa ne ocupam de ea".

Echipele posibile

Man. City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Delph - Fernandinho, De Bruyne, David Silva - Sterling, Aguero, Sane

Liverpool: Karius, Alexander Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Ox. Chambarlain, Wijnaldum, Milner - Salah, Firmino, Mane