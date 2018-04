Vrea sa plece de la United! Starul care l-a anuntat pe Mourinho ca nu mai vrea sa ramana pentru ca nu joaca destul

Odata cu venirea lui Alexis Sanchez in aceasta iarna de la Arsenal, sansele lui Martial de a mai fi titular au scazut radical. Acesta a fost rezerva in derby-ul cu Manchester City si pare ca Mourinho nu se mai bazeaza pe francez.

Portughezul ii prefera pe Sanchez si Rashford in flancul stang al lui United. In meciul cu Manchester City, Sanchez a fost inlocuit cu Rashford.

Potrivit Daily Mail, Anthony Martial a refuzat un nou contract propus de United si a spus ca nu mai mai vrea sa continue pe Old Trafford din cauza statutului sau de rezerva.

Astfel, atacantul francez ar putea sa plece chiar si din vara. Juventus pare sa fie cea mai interesata de serviciile francezului, acesta fiind prieten foarte bun si cu Blaise Matuidi. De asemenea, PSG, Tottenham si Atletico il vor pe Martial.

In acest sezon, Martial are 11 goluri in toate competitiile.

Breaking | Anthony Martial has decided he wants to leave Manchester United this summer, according to RMC. More follows.